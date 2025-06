Napoli, contatti per il classe 2005: ha segnato una doppietta all’Atalanta in Champions

Gli azzurri non si fermano sul mercato e hanno avviato dei contatti anche per un super classe 2005 che ha realizzato una doppietta alla Dea in Europa

Un Napoli irrefrenabile in queste ore. Le ultime indiscrezioni di mercato riportano di una squadra scatenata e che è intenzionata a rinforzarsi con diversi piani e soluzioni possibili da scandagliare. Dopo l’affare De Bruyne, restano vivissime le piste Musah e Juanlu Sanchez, con importanti novità anche su Lorenzo Lucca e Darwin Nunez.

Sullo sfondo la difesa, con Beukema e Hien che piacciono molto. Così come il ruolo di esterno d’attacco. Oltre Ndoye e Jesus Rodriguez, gli azzurri avrebbero messo gli occhi anche su un gioiellino del 2005, che ha da poco compiuto 20 anni.

Calciomercato Napoli, contatti per Talbi: numeri e cifre

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Napoli avrebbe avviato un sondaggio per Chemsdine Talbi. Esterno d’attacco, sia a destra che a sinistra, con la squadra belga ha realizzato 7 gol e 5 assist in 44 presenze stagionali.

Il marocchino è uno dei nomi della lista dei partenopei, che però non hanno ancora presentato un approccio ufficiale nei confronti del Club Brugge. Quest’anno Talbi ha realizzato anche una doppietta in Champions League contro l’Atalanta, dimostrando di non sentire il peso dell’età e di essere già pronto per grandi palcoscenici anche con il Napoli di Conte.

Sarà uno dei nomi che verrà valutato ancora meglio nelle prossime settimane, quando Manna tornerà dalla Spagna, dove cercherà di completare il blitz per Juanlu, tenendo gli occhi aperti anche sulle piste Rodriguez e Pubill.