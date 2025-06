Lookman-Napoli, il quotidiano si sbilancia: cambia tutto!

Ademola Lookman è uno dei nomi più desiderati dai tifosi per quanto riguarda il colpo sugli esterni: arriva l’aggiornamento dal quotidiano.

Il Napoli vuole regalarsi un mercato di altissimo livello. Il colpo Kevin De Bruyne, abbinato anche a Luca Marianucci, è l’anticipazione di una sessione che potrebbe essere molto rovente all’ombra del Vesuvio. D’altronde, la necessità di allargare la rosa delle scelte di Antonio Conte è ben nota, considerando che nella prossima stagione le competizioni da affrontare saranno ben quattro (ci saranno anche Champions League e Supercoppa Italiana, oltre alla Serie A e alla Coppa Italia).

Reparto tenuto particolarmente sotto stretto monitoraggio dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna c’è l’attacco. Darwin Nunez rappresenta una grande idea per la zona centrale del reparto offensivo (clicca qui per le ultime novità), mentre per le corsie esterne il club del presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere fortemente intenzionato ad affondare per Dan Ndoye (clicca qui per l’aggiornamento di queste ore). Altro nome che ha scatenato la fantasia dei tifosi è quello di Ademola Lookman: tuttavia, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sembra raffreddare tale pista di calciomercato.

News Napoli calcio, si raffredda la pista Lookman: le ultime

Ademola Lookman sembra essere più lontano dal Napoli in queste ore: a svelarlo è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che parla della trattativa.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte:

“Ademola Lookman certo che resta tra i pretendenti però dicono che da qualche ora il Napoli abbia trasmesso un pizzico di freddezza, sarà per la considerazione – sacrosanta – che l’Atalanta ha del suo attaccante: sessanta milioni spostano assai l’equilibrio economico – finanziario ed inducono a riflessioni”.

Appare plausibile, dunque, che il club partenopeo possa puntare su altri profili, come si evince anche dall’accelerata per Ndoye.

Calciomercato Napoli, le ultime novità su Ndoye

Dan Ndoye è il nome più caldo, per quanto concerne le corsie esterne, per la SSC Napoli: nelle prossime ore potrebbero arrivare novità proprio dalla trattativa con il Bologna, destinata a questo punto a entrare nel vivo.

Secondo quanto spiegato dalla stessa La Gazzetta dello Sport, i dialoghi sono stati avviati con gli agenti, che hanno fatto registrare un’apertura totale per un quinquennale da circa tre milioni di euro annui, in attesa di ritrovarsi con Sartori (uomo mercato del Bologna, ndr) per scendere nel dettaglio.