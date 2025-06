“Conte lo aspetta a Dimaro”, nuovo colpo Napoli: ormai ci sono pochi dubbi

Antonio Conte è in attesa di altri colpi in questa sessione estiva di calciomercato: il quotidiano si sbilancia su uno di loro.

Il Napoli si candida apertamente a essere la squadra regina del calciomercato in questa sessione. L’obiettivo del club azzurro è quello di assicurarsi una serie di rinforzi di livello, per rendere l’organico a propria disposizione all’altezza di una compagine e di ambizioni non banali. Insomma, all’ombra del Vesuvio la piazza ha preso gusto a vincere e non sarebbe da meno il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha blindato Antonio Conte con un mercato che, sulla carta, si prospetta stellare.

L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha un peso non indifferente sulle dinamiche di mercato del club campione d’Italia in carica, così come rivelato dallo stesso De Laurentiis, che si è detto fin da subito pronto ad assecondare le richieste del leccese per un Napoli quanto più competitivo possibile. Tra le varie richieste di mercato di mister Conte, c’è Dan Ndoye, per cui il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è pronto a piazzare il colpo. Nelle scorse ore si è parlato di un Napoli all’assalto decisivo e l’edizione odierna del Corriere dello Sport si sbilancia ulteriormente, svelando che Conte se lo aspetta già nel ritiro di Dimaro.

Ndoye – Napoli, le ultime sulla trattativa

Dan Ndoye è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Anche lo stesso calciatore del Bologna aveva apertamente e sensibilmente aperto la porta agli azzurri, che ora però sono chiamati a concretizzare il tutto.

Di seguito, quanto si apprende dal Corriere dello Sport sulla vicenda in questione:

“Un’operazione portata avanti con il chiaro obiettivo di concluderla quanto prima. Attesa per la fumata bianca. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, lavora per regalare l’esterno a Conte già per il ritiro di Dimaro Folgarida. Un giocatore gradito per cui l’allenatore aveva già speso, nel corso degli incontri con la dirigenza, parole d’elogio”.

Calciomercato SSC Napoli, i prossimi step per l’affare Ndoye

Tra il Napoli e Dan Ndoye, l’unico ostacolo rilevante sarebbe proprio il Bologna. Nelle prossime ore si cercherà di trovare l’intesa, con il calciatore che intanto avrebbe dato già il suo ok al trasferimento.

Servirà un’offerta importante che il club azzurro sembra intenzionato a proporre. Da capire se ci possa essere un piccolo sconto dalla controparte o se ci possa essere qualche contropartita volta ad abbassare la parte cash dell’affare.