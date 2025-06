Nunez – Napoli, annuncio bomba di Romano e Moretto: “Succederà nelle prossime ore”

Arrivano aggiornamenti importantissimi in merito alla pista di mercato per il Napoli che porterebbe al colpo Darwin Nunez del Liverpool.

Il Napoli vuole continuare a fare cose importanti sul calciomercato. Dopo Kevin De Bruyne (senza dimenticare l’acquisto in difesa di Luca Marianucci), il club azzurro ha in programma diversi colpi per rinforzare una rosa che nella prossima stagione dovrà essere competitiva su più fronti. Uno dei reparti che subirà più di un ritocco è l’attacco, con Giovanni Manna – direttore dell’area sportiva del club del presidente Aurelio De Laurentiis – vuole regalare ad Antonio Conte anche un attaccante di livello che possa alternarsi con Romelu Lukaku.

Uno dei nomi più caldi a tal riguardo è quello di Darwin Nunez, attaccante in uscita dal Liverpool. Nella notte sono arrivati aggiornamenti da parte dei due esperti di calciomercato, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che hanno parlato di nuovi contatti nelle prossime ore per cercare di avanzare nella trattativa. È chiaro che si tratterebbe di un colpo davvero importante per i campioni d’Italia in carica, con i tifosi che sperano di avere notizie positive sull’affare per cui il Napoli starebbe lavorando ormai già da settimane.

Mercato SSC Napoli, nuovi contatti con Darwin Nunez: la situazione

Il nome di Darwin Nunez è da tenere sotto stretta osservazione nelle prossime ore in casa Napoli: presto ci saranno nuovi contatti tra le parti per cercare di avanzare.

Secondo Fabrizio Romano e Matteo Moretto, sull’attaccante del Liverpool ci sarebbero diversi club, alcuni di essi provenienti anche dalla Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr), confermando dunque ciò che trapela nelle ultime settimane. Ma il Napoli è il club che in questo momento sta cercando di andare fino in fondo e sarebbe la squadra della Serie A più interessata alla questione.

News Napoli calcio, Lucca è il piano B di Nunez: le ultime

Su chi punterebbe il Napoli nel caso in cui non dovesse riuscire a mettere le mani su Darwin Nunez? Il nome più caldo, come alternativa, è quello di Lorenzo Lucca.

Gli azzurri, prima di affondare il colpo per l’attaccante dell’Udinese, vuole capire effettivamente se si può andare fino in fondo con il Liverpool per Nunez. Se non dovesse riuscire l’operazione, la sensazione è che l’ex Pisa e Palermo potrebbe divenire molto più che un’idea per il club campione d’Italia in carica.