Musah al Napoli, l’ultim’ora svela il retroscena sull’affare: si va verso questa decisione

Yunus Musah è un obiettivo del Napoli. il centrocampista del Milan piace molto ma la buona riuscita dell’affare è tutt’altro che scontata.

Come già risaputo da qualche giorno, il Napoli apprezza notevolmente il profilo di Yunus Musah, centrocampista statunitense del Milan. Mister Conte apprezza molto il suo profilo, però l’affare viaggia a ritmi alterni: in queste ore ci sono sviluppi importanti per l’esito della trattativa.

Musah-Napoli non è finita: Manna vola a Milano

Nelle ultime ore si è parlato di standby nella trattativa per mancato accordo economico tra i club. Inoltre, la possibile permanenza di Anguissa escluderebbe un nuovo arrivo. Tuttavia, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto nel corso di un intervento sul proprio canale Youtube, la pista non è collassata.

Infatti, riporta il giornalista, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è atteso a Milano per discutere di varie operazioni di mercato, tra cui proprio il colpo Musah con i rossoneri. La volontà degli azzurri è di ridurre la cifra tra parte fissa e bonus rispetto ai 25/26 milioni di euro richiesti: non c’è ancora intesa né tantomeno buon feeling sui bonus da introdurre nella trattativa, però nulla è concluso.