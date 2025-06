“Scambio sfumato”, salta il colpo da 15 milioni per la decisione di Conte

Uno degli obiettivi di mercato del Napoli sfuma: il retroscena e la decisione di Antonio Conte che ha stravolto tutto



Nel calciomercato tutto può cambiare in una frazione di secondo e non sempre sei padrone del tuo destino. Il trasferimento da un club ad un altro dipende da molteplici fattori. E in questo caso la permanenza di Antonio Conte avrebbe stravolto i piani, anche sulla cessione di Osimhen.

Infatti, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli aveva messo su un piano per uno scambio di attaccanti, con il nigeriano pronto a lasciare definitivamente il club azzurro a titolo definitivo. Successivamente alla scelta del mister pugliese, invece, Osimhen ha rifiutato le offerte degli arabi per disputare il Mondiale per club. Erano tanti, tantissimi soldi. Ma la destinazione non ha convinto il bomber che preferisce prendersi altro tempo e attendere. C’è sempre il Galatasaray sullo sfondo.

Osimhen alla Juventus: lo scambio

Il portale del quotidiano sportivo sottolinea che il Napoli aveva raggiunto l’intesa con Dusan Vlahovic per il trasferimento. Era praticamente tutto fatto prima che Antonio Conte decidesse di restare in azzurro. La sua permanenza ha bloccato tutto.

In particolare, l’accordo per scambiare Osimhen alla Juventus e Vlahovic al Napoli sarebbe stato legato soprattutto con la figura di Massimiliano Allegri, il quale avrebbe dato il suo ok a quest’operazione per riavere nuovamente il serbo nella sua futura rosa. De Laurentiis avrebbe dato il suo ok alla cessione di Osimhen per 75 milioni di euro, ossia il valore della clausola valida per l’estero. Ma allo stesso tempo, il Napoli avrebbe acquistato Dusan Vlahovic con un notevole sconto: il suo cartellino sarebbe stato valutato 15 milioni. Tutto archiviato.

Conte però è rimasto, dando ad Allegri l’opportunità di ritornare al Milan. E anche in questo caso, il club rossonero sarebbe intenzionato alle prestazioni del giocatore, pur di accontentare il nuovo allenatore.

Nuovo vice Lukaku: Nunez e Lucca nel mirino

Il Napoli non molla la presa per l’attaccante. Serve un vice-Lukaku, che dunque non sarà Vlahovic. Ad ogni modo, il club azzurro è vicino dal raggiungere l’intesa per Lorenzo Lucca dell’Udinese. Sono aperti canali preferenziali tra Pozzo e De Laurentiis.

Attenzione anche alla pista che porta a Darwin Nunez, reduce da una stagione poco brillante al Liverpool. I costi dell’operazione sono elevati, rispetto ai 30 milioni per l’attaccante bianconero. E infine c’è l’opzione Lookman, che piace molto a Conte e Manna ma le richieste dell’Atalanta sono molto alte. Servono sessanta milioni per portarlo al Napoli.