Lucca, Sancho e Nunez: Di Marzio svela tutte le ultimissime sul mercato del Napoli

Tanta carne a cuocere in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato: Gianluca Di Marzio svela tutte le ultimissime in casa azzurra.

Il Napoli è decisamente una delle società più attive in questa sessione di calciomercato. In questa estate il club azzurro intende regalarsi un organico di assoluto livello, aggiungendo ulteriori tasselli a una squadra che si è resa protagonista di un’annata straordinaria, che ha portato alla vittoria del quarto Scudetto della propria storia.

In particolare, le operazioni prossime del Napoli potrebbero riguardare il reparto avanzato: tanti i nomi accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis. Da Lorenzo Lucca a Jadon Sancho, passando Darwin Nunez: le strategie della società partenopea si fanno sempre più intriganti. A fare il punto della situazione è il giornalista Gianluca Di Marzio, spiegando quelle che sono le mosse da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna in merito ai tre nomi appena citati.

News SSC Napoli, Di Marzio e le ultime novità sul mercato azzurro

Napoli sempre più scatenato in sede di mercato e non sono escluse novità concrete dopo gli annunci, già arrivati, di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci.

Di seguito, quanto svelato da Gianluca Di Marzio in merito a Lorenzo Lucca:

“Anche oggi il Napoli ha lavorato su Lucca, andando avanti sui contatti, che avrà un costo più alto”.

Frattanto, gli azzurri tengono i fari accesi anche su Nunez:

“Nessun passo avanti per Nunez ma si continuerà a lavorare all’operazione nei prossimi giorni. Il club sta cercando di capire se ci saranno della aperture dei Reds”.

Sancho – Napoli: le ultime novità di mercato

Jadon Sancho e il Napoli: un accostamento in questi giorni sta facendo scatenare la fantasia da parte dei sostenitori di fede partenopea.

Secondo quanto si apprende da Gianluca Di Marzio, il club di Aurelio De Laurentiis continua a lavorarci, con tutte le difficoltà del caso. Queste le ultime novità apprese dall’esperto di mercato:

“Il Napoli continua a lavorare per Jadon Sancho: ci sarebbe il “sì” del giocatore ma rimane alta la richiesta dello United. Resta però alta la quotazione del Manchester United che vuole 25 milioni nonostante la scadenza nel 2026”.

Tutte situazione da seguire, con gli azzurri che intendono accelerare quanto prima per rendere, magari fin da subito, il Napoli una squadra competitiva come non mai.