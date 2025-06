Caos Osimhen, l’intreccio è devastante: il Napoli ha deciso

L’intreccio di mercato per la cessione di Osimhen è sempre più devastante e caotica, con il Napoli che però ha preso una decisione definitiva

Il futuro di Victor Osimhen è già deciso da diverso tempo: il Napoli e il calciatore hanno voglia di separarsi al più presto. Ancora manca però una seria candidata pronta a fare follie e pagare la clausola rescissoria del nigeriano, che ammonta a 75 milioni di euro. Si è spesso parlato di Arabia, Turchia o addirittura Italia con la Juventus che sta sondando il terreno.

Le trattative però non sono mai giunte vicinissime alle firme e ciò comporta al Napoli un peso da tenere ancora in rosa. Il calciatore percepisce ben 10 milioni di euro all’anno e sicuramente la sua partenza aiuterà gli azzurri a rinforzarsi in diversi reparti.

Osimhen, dove si va? Le mete possibili e la decisione del Napoli

Nelle ultime settimane si era fatta insistente l’offerta dell’Al-Hilal, con i club che stavano trovando un accordo per una cifra molto vicina al valore della clausola. Il calciatore però ha rispedito al mittente le varie offerte d’ingaggio shock arrivate.

Come riportato da Il Corriere della Sera, il Napoli vive questi giorni da spettatore interessato. Il club campione d’Italia attende la cessione dell’ex numero 9 per poi intervenire sul calciomercato in entrata, specialmente per quel che riguarda l’attacco:

“De Laurentiis aspetta la cessione. L’Al-Hilal tornerà alla carica – si spera dopo il Mondiale per Club – e il Galatasaray spinge fino a 16 milioni di euro all’anno. Poi c’è il Manchester United, ma i club inglesi non faranno follie” – scrive il quotidiano.

L’attesa è tanta ma allo stesso tempo non c’è la volontà del Napoli di scendere a compromessi o eventuali sconti, specialmente per la Juventus. La clausola di Osimhen infatti, è valida solo per l’estero.

Napoli, si attende Osimhen per il bomber: Nunez il primo in lista

In queste ore si sta avanzando concretamente per l’arrivo di Lorenzo Lucca ma, come anche emerso da esperti di mercato, Darwin Nunez è il piano A del Napoli e di Antonio Conte. L’uruguagio è in uscita dal Liverpool e ha anche aperto al trasferimento in azzurro.

Stando agli ultimi aggiornamenti, gli azzurri sono in attesa della risposta del Liverpool per capire la fattibilità dell’affare. Osimhen potrebbe giocare un ruolo fondamentale, in quanto il Napoli è sulle tracce di un altro calciatore dei Reds: Federico Chiesa.

Il nigeriano è visto come pedina di scambio per arrivare ad entrambi, in modo tale da aggiudicarsi due colpi e togliere il peso del nigeriano dalle tasche del club campano.