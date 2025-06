Rrahmani orgoglio di Napoli: ecco il motivo per cui è tornato in Kosovo

Amir Rrahmani, ricevuto dal Primo Ministro del Kosovo e celebrato per i suoi successi in maglia azzurra

Il quarto scudetto azzurro è un capolavoro targato Antonio Conte, condottiero alla guida di una squadra dinamica e determinata a raggiungere grandi obiettivi. Il duello con l’Inter fino all’ultima giornata, la scalata dopo la deludente stagione dello scorso anno, il Maradona colorato d’azzurro sono stati solo alcuni dei momenti più emozionanti della passata stagione.

La vittoria del Campionato da parte del Napoli ha avuto una risonanza che ha superato i confini italiani. In una città che vive il calcio come un battito del cuore, diventare campione significa entrare nella storia. E lo sanno bene i calciatori partenopei!

Rrahmani ambasciatore del Napoli e del Kosovo

Tra gli eroi del quarto scudetto ci sono uomini che sono entrati nella storia azzurra già con la magica impresa di Luciano Spalletti, tra questi Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, diventato ormai leggenda ha contribuito in maniera decisiva al trionfo degli azzurri, dimostrandosi pilastro di una squadra che ha saputo emozionare e stupire anche oltre la Serie A.

Nella giornata di oggi è stato accolto con orgoglio dal Primo Ministro del Kosovo Albin Kurti, insieme al Ministro Hajrulla Ceku e al Parlamentare Bylbyl Sokoli. Rrahmani è stato celebrato non solo per i suoi meriti sportivi, ma anche per la rappresentanza degna che offre alla sua patria. Rrahmani ha regalato la sua maglia della Nazionale al Primo Ministro come simbolo un legame profondo tra identità, successo e speranza per i giovani kosovari.

Il Primo Ministro lo ha definito come un modello per le nuove generazioni, vista la sua tenacia e costanza per raggiungere traguardi importandi laureandosi per due volte Campione di Italia con la maglia del Napoli.

Dalla Drenica in Albania fino ai palcoscenici più importanti d’Europa, Amir Rrahmani si è dedicato alla sua carriera con determinazione e il Napoli, con la sua passione e il suo spirito popolare, ha trovato in Rrahmani non solo un talento, ma un interprete perfetto dei suoi valori: dedizione, riscatto e appartenenza.