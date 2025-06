Nuovo attaccante Napoli, c’è la conferma: affondo risolutivo

Sciolto il rebus dell’attaccante in casa Napoli, con la conferma arrivata nell’ultima ora con un affondo risolutivo atteso a breve

In casa Napoli si stanno vivendo ore caldissime per quel che riguarda il calciomercato in entrata, importante per restare la squadra da battere anche nella prossima stagione. Manna è al lavoro per regalare ad Antonio Conte gli giusti innesti per affrontare al meglio una stagione ricca di partite, considerando le 4 competizioni che vedranno i campioni d’Italia protagonisti.

Gli azzurri sono decisi nel continuare a vincere, con il rebus attaccanti sciolto nell’ultima ora che sorprende i tifosi e infiamma l’intera piazza, ora impaziente di scoprire i prossimi colpi.

Napoli, arrivano conferme su Lucca: si attende l’Udinese

Il Napoli sembra voler fare piazza pulita sul mercato, con molti top player inseriti sul taccuino di Manna. Nell’ultima ora però è giunta la decisione sull’attaccante, con gli azzurri che fanno passi avanti per Lorenzo Lucca.

Come riportato da SkySport, il Napoli ha confermato la volontà di chiudere l’accordo con l’Udinese per l’attaccante italiano. Il calciatore ha già aperto al trasferimento in azzurro e sembra voglioso di essere allenato da Antonio Conte nella prossima stagione.

Ora non resta che attendere il summit decisivo tra le società per cercare l’intesa definitiva sul cartellino del centravanti. Ma non è finita qua: come riporta l’esperto di mercato Orazio Accomando, Lucca non escluderebbe affatto l’arrivo di Darwin Nunez dal Liverpool, per cui il Napoli sta trattando.