Darwin Nunez, una frase su Cavani fa sognare Napoli: indizio azzurro?

Darwin Nunez è il nome che infiamma queste ore di calciomercato per i tifosi del Napoli: spunta una frase su Edinson Cavani che in molti interpretano come un possibile indizio.

In casa Napoli si è già nel vivo per quanto riguarda il calciomercato. L’obiettivo del club azzurro è quello di regalarsi un organico di assoluto livello in vista della prossima stagione, in cui i campioni d’Italia in carica sono chiamati a difendere il Tricolore e, magari, anche a disputare una Champions League su alti livelli.

Per questo motivo, servono tanti nomi di livello per fare in modo che la rosa a disposizione di Antonio Conte sia all’altezza delle ambizioni di una squadra che ormai ci ha preso gusto a vincere. Tra i vari nomi di lusso accostati agli azzurri, c’è anche Darwin Nunez, attaccante in uscita dal Liverpool. L’uruguaiano sembra essere l’oggetto del desiderio del direttore dell’area sportiva del club napoletano, Giovanni Manna e presto sono previsti nuovi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Intanto, in queste ore sta circolando sul web una frase sul suo connazionale Edinson Cavani, grande beniamino di questi ultimi anni dell’intera piazza azzurra, che sta infiammando tutti i cuori partenopei.

News SSC Napoli, Nunez in passato su Cavani: “È il mio idolo”

Darwin Nunez, obiettivo di calciomercato della SSC Napoli, è stato spesso paragonato a un grande ex azzurro come Edinson Cavani, in quanto entrambi uruguaiani e simili anche dal punto di vista fisico.

In un’intervista rilasciata alcuni anni fa, quando Nunez militava ancora tra le fila del Benfica, svelò che il Matador è per lui un idolo, pur avendo delle caratteristiche diverse tra loro nel modo di giocare. E chissà che la possibilità di poter sbarcare da protagonista al Diego Armando Maradona, nella scia di quanto fatto da Cavani nel decennio scorso all’ombra del Vesuvio, non possa stuzzicare ulteriormente l’attaccante del Liverpool.