Napoli Cagliari, decidono McTominay e Lukaku: esplode la festa al Maradona

Si fa la storia al Maradona! Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta: Antonio Conte e i suoi uomini gioiscono.

E’ andata come fortunatamente doveva andare. Il Napoli non ha sbandato ed ha vinto agevolmente contro un Cagliari arcigno nel chiudersi in difesa nei primi minuti ma che ha poi mollato alla distanza e gli azzurri possono festeggiare: il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia!

Una serata indimenticabile, ancora una volta Antonio Conte porta una squadra al titolo e dopo le vittorie con Juve e Inter forse corona stasera la più grande impresa della sua carriera da allenatore. E ancora una volta con i suoi uomini, decisivi per la vittoria finale. Scott McTominay e Romelu Lukaku, gli uomini di Conte e i calciatori che hanno avuto un ruolo chiave nella vittoria di questo titolo. Il Napoli è campione d’Italia.

Napoli Cagliari, una sfida senza storia dall’inizio

Un primo tempo dove il Napoli è riuscito a sbloccare la gara solo grazie ad una magia di McTominay e dopo una mezzora che sembrava continuare la maledizione di Parma. Poi la gara si è sbloccata e finalmente il Napoli ha potuto giocare con più tranquillità e chiudere una pratica che comunque sembrava evidente a tutti.

Gli azzurri hanno dominato dall’inizio e alla fine e hanno legittimato uno scudetto che li inserisce di diritto nella storia, Napoli esulta e festeggia per il quarto scudetto, saranno ore con la città in entusiasmo e i prossimi giorni tutta la città festeggerà per il titolo.