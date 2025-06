“Lo preferisco a Sancho”, la sentenza spiazza: è successo in diretta

La sentenza in diretta sul calciatore seguito dal Napoli spiazza tutti, netta decisione su Sancho rispetto all’obiettivo di mercato

In queste settimane, ma soprattutto ore, il Napoli è scatenato per quel che riguarda il calciomercato in entrata. Il taccuino di Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, è caldissimo e ricco di nomi pronti a far tremare i difensori avversari.

L’obiettivo del Napoli è quello di mantenere il più possibile il tricolore sul petto e, con calciatori del genere, sarebbe difficile non riuscirci. Non c’è bisogno più di nascondersi in casa partenopea, con Antonio Conte che ha ribadito la voglia di continuare a vincere. I top player seguiti non sono un caso: Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare sul serio e regalare emozioni ai tifosi.

Napoli, Ndoye più di Sancho: le parole in diretta del giornalista

Il Napoli è deciso nel diventare un club internazionale di grande spessore. Le notizie di calciomercato che stanno giungendo in queste ore fanno vibrare l’animo dei tifosi, con le prime opinioni che non stentano ad arrivare:

“Tra Ndoye e Sancho è una bella lotta, ma io prenderei sempre il calciatore del Bologna. Poi lo preferisco anche rispetto a Paixao, Zhegrova e Noa Lang” – afferma Michele Pastino, giornalista, intervenuto a Radio Marte.

Il giornalista, nel corso della trasmissione, ha parlato anche di calciatori di livello che stuzzicano maggiormente rispetto ad un potenziale arrivo dello svizzero:

“Lookman è bravo bravo, lo preferisco a Ndoye. Il nome che però preferisco in assoluto è Federico Chiesa: salta l’uomo, sa tirare e sarebbe finalmente il giusto erede di Kvaratskhelia in quella posizione”.

Poi sul rebus punta da affiancare a Lukaku, con il Napoli che segue Darwin Nunez e Lorenzo Lucca per l’attacco:

“Nunez, così come Sancho, starebbe bene in una rosa che vuole fare cose importanti. Io però penso che arrivi Lucca: lui sarebbe un’alternativa e anche compagnia per Lukaku, cosa che lo potrebbe onorare” – dice Michele Plastino.

Napoli, Ndoye sempre più vicino: il punto della situazione

I campioni d’Italia nelle ultime ore ha accelerato notevolmente per chiudere la trattativa con il Bologna per Dan Ndoye, esterno svizzero che quest’anno si è messo in proprio con una stagione pazzesca. Il calciatore è visto come il rinforzo ideale sulle fasce esterne d’attacco, con gli occhi però sempre su Sancho.

Infatti in casa Napoli potrebbero arrivare ben due esterni, oltre a Ndoye che è sempre più vicino. Con il classe 2000, come scrive Fabrizio Romano, è stato trovato un accordo di massima e sono in corso i colloqui con il club emiliano per trovare un’intesa definitiva sul prezzo del cartellino.

Come riportato dall’esperto di calciomercato, Sancho rimane nella lista di Manna: l’affare però si farà solo alle condizioni del Napoli e, quindi, c’è bisogno di un adeguamento dello stipendio da parte dell’inglese.