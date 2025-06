Colpo di teatro Napoli, lo scambio è da paura: ora cambia tutto

Il Napoli è pronto ad uno scambio da paura in vista del calciomercato mercato in entrata, con l’ipotesi che prende sempre più piede

In queste ore in casa Napoli sta prendendo piede un’ipotesi clamorosa di scambio che sta tenendo sulle spine l’intero panorama calcistico. Gli azzurri si stanno confermando una delle squadre più attive sul calciomercato, in questo momento, con alcuni top player seguiti per cui già si è sondato il terreno.

Gli obiettivi di Manna, direttore sportivo, sono quelli di regalare diversi innesti importanti ad Antonio Conte. Per questo motivo il Napoli sta studiando la fattibilità di acquisti importanti, con clamorose idee di scambio per aggiudicarsi i diretti interessati.

Napoli, maxi-scambio con il Liverpool: arriva la risposta in diretta

Il Napoli sta pensando sul serio un maxi-scambio con il Liverpool. I campioni d’Italia seguono attentamente Darwin Nunez e Federico Chiesa, con i Reds che potrebbero abbassare le pretese con Victor Osimhen nella trattativa.

“Leggo di questo possibile maxi-scambio con il Liverpool, io farei subito quest’operazione di mercato” – afferma Paolo Palermo, agente Fifa, intervenuto a Radio Marte.

Il noto procuratore sportivo ha ribadito poi di come l’attaccante uruguagio possa far a caso del Napoli, per via della sua fisicità:

“Se servissero 45 milioni di euro da spendere per Ndoye ad esempio, prenderei Nunez che ha personalità e fisicità. Inoltre potrebbe coesistere con Lukaku. Il Napoli ha bisogno di due elementi per ruolo, avendo una doppia scelta di valore: ad oggi gli azzurri sono una realtà europea”.

Il Napoli ha anche ricevuto l’apertura di Nunez al trasferimento in azzurro. Bisognerà attendere il Liverpool per capire la fattibilità dell’affare e soprattutto il prezzo del cartellino. Chiesa poi è sempre apprezzato, con Ndoye e Sancho però ora nomi più caldi.

Napoli, non solo l’attacco: si studia anche il colpo in difesa

La voglia irrefrenabile di fare mercato, da parte del Napoli, non vede solo il fuoco nelle zone offensive. In lista ci sono anche diversi difensori, uno su tutti Beukema del Bologna. Paolo Palermo ha espresso il suo pensiero in merito all’idea azzurra.

“Per la difesa servono giocatori già pronti che diano garanzie alla pari di Rrhamani, come Beukema. Voglio fare i complimenti a De Laurentiis che ha capito al 100% come si fa calcio ed è diventato un grande presidente: sono stato critico in passato, ma ora lo elogio” – dice Palermo.

L’agente Fifa ha solo ribadito, come anche espresso da altri, una pecca alla società azzurra: secondo Palermo, si dovrebbero dedicare più investimenti al settore giovanile.