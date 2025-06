Nunez – Napoli, c’è l’apertura: l’annuncio è una gioia

Il Napoli, dopo Kevin De Bruyne, potrebbe portare dalla Premier League anche Darwin Nunez

Il Napoli, di fatto, è il vero mattatore di queste prime settimane del calciomercato estivo. Gli azzurri, infatti, ha già chiuso la bellezza di ben due colpi: Luca Marianucci e Kevin De Bruyne.

Il belga, ovviamente, è stato colui che ha scatenato dei grandissimi sogni dei tifosi del Napoli che, però, posso esultare per altri due voci di mercato. Il club partenopeo, infatti, sta seguendo sia Sancho del Manchester United che Darwin Nunez del Liverpool.

Calciomercato Napoli, apertura di Darvin Nunez del Liverpool: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Come riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli ci sta provando per l’esterno che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Chelsea. Anche se il team azzurro dovrà superare il durissimo ostacolo dell’ingaggio di Sancho.

Mentre per Darwin Nunez, anche questa trattativa complicata ma per le richeste del Liverpooli, Giovanni Manna ha incassato l’apertura del calciatore. L’uruguaiano, dunque, è il primi obiettivo del Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo, visto che l’opzione Lucca (comunque bloccato dai partenopei) è stata messa un attimo in stand-by.