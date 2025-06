Calciomercato Napoli, addio al calciatore: offerta shock arrivata

Nelle ultime ore è arrivata un’offerta shock per il calciatore, con l’addio ormai certo e il Napoli che dovrà rimboccarsi le maniche

Il Napoli è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra di tutto rispetto e ben attrezzata per competere al meglio nella prossima stagione. La volontà della società è di continuare a vincere insieme, magari difendendo con gli artigli lo Scudetto appena conquistato. Poi c’è la Champions League, competizione che il Napoli ha sempre onorato.

Manna, direttore sportivo, monitora attentamente diversi calciatori – alcuni richieste esplicite del tecnico – e lavora affinché possano approdare nel Napoli. Le concorrenze però per molti sono spietate e fulminano le trattative. Poi ci sono situazioni da monitorare, ma i campioni d’Italia sono fiduciosi di sorprendere in questa sessione di mercato.

Napoli, niente Jonathan David: offerta dall’Arabia

Per diverso tempo il Napoli ha seguito l’evolversi della vicenda di Jonathan David. L’attaccante tra pochi giorni si libererà definitivamente a parametro zero dal Lille, in quanto non intenzionato a rinnovare il contratto.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, l’Al-Ahli e Al-Ittihad offrono un contratto triennale da 70 milioni di euro totali per il canadese. La decisione definitiva arriverà presto, con anche Inter e Juventus che attendono alla finestra.

Il Napoli si è ormai tirato fuori dai giochi per via delle richieste monstre del classe 2000. Gli azzurri si sono ora concentrati su altri obiettivi.

Napoli, sfumato David si studia l’attaccante: Lucca vicino

Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, sembra essere molto vicino al Napoli. Il calciatore è voglioso di approdare nel club campione d’Italia e attende il via libera prima di volare all’ombra del Vesuvio. Nei prossimi giorni infatti è previsto un nuovo incontro con il club friulano per cercare l’intesa totale e chiudere definitivamente la trattativa.

Come dichiarato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN ed esperto di mercato, Lucca non escluderebbe l’arrivo di Darwin Nunez dal Liverpool. Sono trattative che il Napoli vuole portare a braccetto per capire le varie possibilità, con l’intento di soddisfare sempre Antonio Conte.

La sensazione però è quella che il prossimo bomber sarà uno di questi due che si affiancherà poi a Romelu Lukaku, in un Napoli straripante. Poi c’è il nodo esterno, con Ndoye sempre più vicino: insomma, gli azzurri hanno in mano il comando di diverse trattative e sembrano proprio intenzionati a divertirsi anche nella prossima stagione.