Accelerata per Ndoye, la data dell’incontro con il Napoli per chiudere

Il Napoli accelera per Ndoye, Manna scatenato e pronto ad incontrare l’entourage: svelata la data della possibile intesa

Il calciomercato del Napoli è pieno di sorprese. Manna è scatenato, se l’arrivo di De Bruyne può essere considerato un capolavoro in termini di operato, le sorprese non sono ancora finite.

Il club si prepara infatti a una sessione di calciomercato ricca di novità e innesti che contribuiranno ai grandi sogni dei tifosi che da Campioni di Italia in carica sperano in una stagione super emozionante come quella passata. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la chiusura di un altro colpo di mercato: l’arrivo ufficiale di Dan Ndoye.

Conte vuole Ndoye: la data dell’incontro

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio le parti potrebbero incontrarsi già nella giornata di domani. L’obiettivo di questo incontro è definire gli ultimi dettagli contrattuali e gettare le basi per l’intesa col Bologna. Il Napoli ha intenzione di rispettare la gerarchia, ma vorrebbe chiudere in fretta.

Antonio Conte ha dato il via libera all’innesto di Ndoye, che a Bologna ha totalizzato 9 gol e 6 assist, dimostrando duttilità e personalità. Il Napoli non ha perso tempo e avrebbe proposto al calciatore un contratto pluriennale fino al 2030 a circa 3 milioni netti annui – a riportarlo è Nicolò Schira.

Domani sarà un giorno decisivo, trovata l’intesa con il calciatore si lavorerà per limare l’offerta con il Bologna. Il club emiliano chiede per il suo cartellino 25 mln di euro, una cifra importante che gli azzurri sono disposti ad investire. Se tutto filerà liscio, lo svizzero sarà presto ufficialmente un nuovo azzurro.