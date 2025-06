“Spunta una clausola nel contratto”, un big dice addio al Napoli? La decisione è già presa!

Il Napoli continua a lavorare sul mercato tra entrate e uscite: un titolarissimo di Conte ha una clausola, la volontà del club è chiara

Il Napoli ha messo il turbo. L’arrivo ufficiale di Kevin De Bruyne, vero colpo da urlo per il calcio italiano, ha dato il segnale che qualcosa di grosso sta bollendo in pentola. A completare il quadro, anche il giovane Marianucci, uno dei talenti più promettenti del panorama nazionale.

Ma mentre l’entusiasmo cresce, c’è chi inizia a farsi domande sul futuro di uno dei pilastri azzurri: Stanislav Lobotka.

Lobotka-Napoli, la clausola fa rumore

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sul contratto del centrocampista slovacco esisterebbe una clausola rescissoria da 26 milioni di euro.

Una cifra che, per molte big europee, rappresenterebbe un’opportunità ghiotta per strappare il regista dal centrocampo azzurro. Tuttavia, da quanto filtra, la volontà del Napoli è chiarissima: Lobotka non si muove.

La Gazzetta lo scrive senza troppi giri di parole: “Lobo ha una clausola (26 milioni di euro) che potrebbe rappresentare un pericolo, ma il Napoli glielo ha detto in epoca non sospetta che non c’è alcuna intenzione di spegnere quella luce ch’è in lui.” Un messaggio forte e chiaro, che lascia intendere come il club di De Laurentiis veda in Lobotka una figura centrale per il progetto targato Antonio Conte.

Non solo per la sua qualità nel palleggio e la visione di gioco, ma anche per la sua affidabilità e continuità, elementi preziosissimi in un centrocampo che si sta ridisegnando con nomi di peso.

Centrocampo da sogno per Conte: McTominay, Lobotka e De Bruyne

Con De Bruyne già ufficializzato e McTominay e Lobotka blindati, il Napoli sta lavorando a completare un reparto che potrebbe diventare uno dei più forti d’Europa.

L’idea è quella di affiancare Lobotka nel ruolo di regista a due mezzali dalle caratteristiche complementari: da una parte De Bruyne con il suo talento creativo, dall’altra lo straripante McTominay, MVP dell’ultima stagione di Serie A.

In un centrocampo del genere, il ruolo di Lobotka diventerebbe ancora più prezioso. Sarebbe lui il il metronomo capace di dare ritmo e ordine. Ecco perché il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. La clausola esiste, sì, ma al momento è solo una formalità. Lobotka è parte integrante del nuovo Napoli che sta prendendo forma. E Conte lo sa benissimo.