Napoli scatenato, doppio sì incassato: l’apertura del big

Il Napoli, dopo De Bruyne, è sulle tracce di Sancho del Manchester United. Ma il club partenopeo ha incassato un altro doppio sì..

Dopo De Bruyne, di fatto, la notizia delle ultime ore porta con sé un altro tentativo di supercolpo da parte del Napoli. Il club azzurro, infatti, ci sta provando per Jadon Sancho del Manchester United.

Ma la trattativa è complicata a causa dell’importante ingaggio dell’attaccante esterno. Tuttavia, oltre che sul calciatore che militato nel Chelsea nell’ultima stagione, in casa Napoli bisogna registrare altre notizie molto importanti.

Il Napoli ha incassato l’apertura di Nunez: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Napoli bloccato ha bloccato Lucca, ma deve chiudere con l’Udinese. Il club partenopeo sta aspettando qualche giorno per affondare il colpo, visto che sta trattando anche per Nunez del Liverpool. Anche se, così come quella di Sancho, questa trattativa è molto complicata, visto il prezzo del cartellino.

Tuttavia, di fatto, il centravanti di Slot ha dato un’apertura al Napoli. Il club partenopeo, dunque, è davvero scatenato in queste prime settimane di calciomercato estivo. Basta pensare che Giovanni Manna continua a trattare sia Beukema che Ndoye del Bologna.