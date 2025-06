Ndoye-Napoli, pazza idea del DS Manna: inserirà un azzurro nell’affare!

Il DS azzurro spiazza tutti con un’idea clamorosa di scambio: pronto un jolly in regalo al Bologna per strappare Ndoye

Il Napoli ha acceso i motori e, sul mercato, si muove con decisione. Dopo l’annuncio di Kevin De Bruyne e del giovane Marianucci, il club azzurro non ha nessuna intenzione di fermarsi.

L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra che possa continuare a far paura. E tra i nomi caldi sulla lista di Giovanni Manna ce n’è uno che continua a risuonare con forza: Dan Ndoye del Bologna.

Napoli-Ndoye: Manna vuole inserire un azzurro nell’affare

Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra le due società vanno avanti da mesi, addirittura dai giorni successivi all’addio di Kvaratskhelia. Due storie separate, è vero, ma il tempismo dice tanto sull’interesse concreto del Napoli per l’esterno svizzero.

Il problema, semmai, è il prezzo: il Bologna chiede molto, ma Manna ha in mano un’arma che potrebbe cambiare il corso della trattativa. Parliamo di Alessandro Zanoli, terzino classe 2000, reduce da un’annata brillante al Genoa. Giovane, di gamba, capace di spingere ma anche di difendere con personalità: un profilo che non dispiace per nulla a Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna.

Ecco perché il Napoli starebbe pensando di inserire proprio lui nell’affare, come pedina per far abbassare le pretese dei rossoblù, che valutano Ndoye attorno ai 40 milioni di euro. Una mossa studiata, intelligente, che potrebbe permettere al Napoli di regalare a Conte un esterno duttile e già pronto per la Serie A.