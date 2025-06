“Apertura dall’Inghilterra”, ora il Napoli ci crede: il top player arriva dalla Premier!

Un Napoli scatenato incassa l’ok del club e del calciatore, ma occhio alla concorrenza di un’altra italiana e alla tentazione araba.

Adesso il Napoli può portare avanti la trattativa. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, il ds Manna ha ottenuto il si del calciatore che gradirebbe l’approdo in maglia azzurra. Il via libera è arrivato anche dalla società inglese, interessata a cedere il suo bomber in cambio di una sostanziosa entrata economica.

La società partenopea ha la voglia di migliorare la rosa consegnando il prima possibile ad Antonio Conte, una valida alternativa a Lukaku, soprattutto di carattere internazionale. Ma non solo Napoli: il profilo dell’attaccante del Liverpool piace anche al Milan di Massimiliano Allegri e all’Al-Nassr, che a gennaio già tentò di portarlo nel campionato saudita ricevendo però solo un secco no.

Il Liverpool apre all’affare Darwin Nunez: i costi dell’operazione

I reds vogliono vendere, ma non senza un rientro economico di un certo valore, visti anche i 100 milioni spesi appena tre anni fa per l’acquisto di Darwin Nunez. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” è l’uruguaiano infatti l’oggetto del desiderio di mezza Europa e Arabia. Forte fisicamente e con un’importante predisposizione all’attacco alla profondità (caratteristica gradita da Conte), però, nelle ultime stagioni, non ha espresso il suo miglior calcio, costringendo così il club ad abbassare il prezzo e a valutarlo non più di 50 milioni. L’ingaggio attuale è di 5 milioni con un contratto che scade nel 2028.

Il numero 9, ha voglia e bisogno di ripartire: non è un caso che ha espresso la volontà di lasciare il quartiere di Anfield accettando le avance azzurre con il desiderio di approdare all’ombra del Vesuvio alla corte di Antonio Conte. Il Liverpool ha fissato il prezzo e il ds Manna dovrà scendere a compromessi per regalare a mister Conte il suo vice Lukaku. Le prossime ore potrebbero essere decisive per indirizzare la trattativa.