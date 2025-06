Napoli, che colpo di scena: il leader blocca Musah

La trattativa con lo statunitense improvvisamente in stand-by: una permanenza in azzurro potrebbe far saltare tutto.

Il calciomercato del Napoli prosegue spedito. Dopo aver ufficializzato De Bruyne e Marianucci, la dirigenza azzurra non sembra aver intenzione di fermarsi. Manna continua a monitorare profili interessanti per la rosa partenopea, cercando di ingaggiare giocatori adatti alle richieste di Antonio Conte.

Nel frattempo un colpo di scena interrompe una trattativa voluta da Conte. Negli ultimi giorni la pista con Yunus Musah si è raffreddata notevolmente: tra i vari motivi c’è anche un giocatore azzurro.

Anguissa potrebbe rimanere a sorpresa: la situazione

Novità sul futuro di Anguissa: la permanenza del camerunese è sempre più probabile. Con un centrocampo al completo, la dirigenza azzurra rivaluterebbe l’affare Musah: la trattativa è attualmente in stand-by.

Sky Sport Italia ha rivelato un retroscena decisamente interessante sul calciomercato del Napoli. Nonostante il forte interesse da parte di Antonio Conte, la trattativa con Yunus Musah sembra essere attualmente in fase di stallo. Rispetto alle scorse settimane, la pista sembra essersi raffreddata sempre di più.

Uno dei motivi principali è la sempre più probabile permanenza in azzurro di Frank Zambo Anguissa. Nelle ultime ore tantissimi club avevano chiesto informazioni sul centrocampista camerunese, tra cui Besiktas e Fenerbahce. Il perno della mediana partenopea. però. non sembra aver intenzione di salutare Napoli: una sua permanenza bloccherebbe il mercato in entrata per il centrocampo azzurro e, dunque, potrebbe vanificare i contatti con Musah.