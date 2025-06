Lookman al Napoli, la trattativa si è complicata: è accaduto in queste ore

Dopo lo storico quarto Scudetto, il Napoli continua a muoversi in maniera decisa sul mercato: l’annuncio su Lookman, però, cambia tutto.

Il Napoli è tornato protagonista nel mercato, e stavolta lo sta facendo con l’aria ambiziosa di chi vuole costruire qualcosa di grande. Manna è già al lavoro per plasmare una rosa a immagine e somiglianza del tecnico salentino.

Con l’ufficialità per Kevin De Bruyne e Marianucci, gli occhi del Napoli si sono ora posati su un altro nome di peso: Ademola Lookman. Ma non tutto sta andando come previsto.

Napoli-Lookman, trattativa in salita

L’interesse del Napoli per Ademola Lookman non è una novità. Il profilo dell’attaccante nigeriano, reduce da una stagione superlativa con l’Atalanta, è perfetto per il progetto azzurro: velocità, tecnica, gol e duttilità.

Un attaccante moderno, capace di adattarsi a diversi ruoli nel fronte offensivo e pronto a raccogliere l’eredità di Victor Osimhen in Nigeria, destinato a fare le valigie stavolta in maniera definitiva.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la trattativa si è bruscamente complicata. Il quotidiano romano scrive:

“Quindici le reti realizzate nell’ultimo campionato, 20 complessive contando anche la Champions. Il successore di Osi sul trono del Pallone d’oro d’Africa costa 50 milioni, proprio come Darwin, e su di lui è forte l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.”

In pratica, la richiesta dell’Atalanta per il cartellino del nigeriano è salita fino a 60 milioni di euro: una cifra monstre che il Napoli fatica, per ora, ad avvicinare. A complicare ulteriormente i piani c’è la Coppa d’Africa in arrivo, che potrebbe privare Conte del giocatore per settimane in piena stagione. Una variabile non da poco, soprattutto per un allenatore che pretende continuità e programmazione.

L’ombra dell’Atletico Madrid

A rendere ancora più intricata la situazione c’è poi l’ingombrante presenza dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo, allenato da Diego Simeone, si è inserito prepotentemente nella corsa a Lookman.

Sempre dal Corriere dello Sport si legge che i Colchoneros sarebbero pronti ad affondare il colpo nei prossimi giorni, approfittando della posizione di vantaggio economico.

Il Napoli, dal canto suo, non ha ancora mollato. Manna sta cercando di mediare tra le richieste della Dea e le esigenze del club, sperando magari in un’apertura o in un inserimento di contropartite tecniche per abbassare il costo. Ma il tempo stringe, e la sensazione è che Lookman sia diventato un affare più complicato del previsto.