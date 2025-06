È caccia all’esterno in casa Napoli, c’è un nome che fa sognare i tifosi: pronto l’affondo decisivo

Il nome è molto concentrato sul mercato. La dirigenza azzurra, infatti, starebbe pensando di ingaggiare un noto esterno.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver vinto lo Scudetto nella stagione ormai conclusa, è pronto a ripetersi nella nuova annata. Le aspettative sono molto alte, ma ovviamente gli obiettivi dovranno essere “facilitati” a causa degli investimenti che verranno effettuati. Infatti, uno dei tasselli chiave è rappresentato proprio dal mercato estivo. Ad oggi, il DS Manna è tra i dirigenti più attivi, motivo per il quale starebbe puntando un noto esterno.

Il Napoli continua a sondare diversi nomi. Il club azzurro ha la necessità di rinforzare il reparto offensivo, sopratutto sulle fasce dove ci sono pochi uomini a disposizione. In modo più preciso, infatti, la dirigenza vorrebbe ingaggiare almeno due ali in modo tale da garantire a Conte la giusta “concorrenza”.

Ad oggi, uno dei nomi più caldi è rappresentato da un vecchio obiettivo. Si tratta di Noa Lang, esterno offensivo di proprietà del PSV. Il calciatore, già a gennaio era nel mirino del Napoli, ma ad oggi la situazione sarebbe diversa. Infatti, in inverno la società olandese non aprì alla cessione ma il mercato estivo ha aperto un nuovo scenario. Di seguito quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”.

“E così, beh, oltre alla questione relativa a Dan Ndoye del Bologna, il ds Manna non ha mai smesso di chiacchierare con il Psv di Noa Lang, esterno olandese di 26 anni (oggi) che come Lookman gioca a piede invertito: un destro naturale a sinistra. Come piace a Conte. Lui era molto alto nella lista di gennaio, quella del tormentato dopo Kvara, ma il suo club non aprì alla cessione. Ora la storia è cambiata: in Olanda parlano di una valutazione che oscilla tra 25 e 30 milioni. Trattabili. Pronto l’affondo”.