“A Napoli le cose sono cambiate”, Sarri l’ha detto davvero: il verdetto

L’ex allenatore degli azzurri svela alcuni retroscena sulla sua esperienza a Napoli: la critica non passa inosservata.

Tra gli allenatori che hanno scritto la storia del Napoli non si può non citare Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano creò una rosa davvero di alto livello, proponendo un calcio divertente ed efficace. Nonostante non sia mai riuscito a vincere il campionato, Sarri è entrato nel cuore di tutti i supporter partenopei.

L’allenatore della Lazio è tornato a parlare proprio del suo trascorso sulla panchina degli azzurri. Molti tifosi sono rimasti sorpresi da alcune sue dichiarazioni: secondo Sarri la situazione a Napoli è decisamente diversa rispetto al passato.

Sarri: “Quando allenavo io sembrava un problema pagare un calciatore 18 milioni”

Ritorno al passato per l’attuale tecnico della Lazio: Sarri elogia i grandi cambiamenti messi in atto dalla dirigenza azzurra, sottolineando anche il suo rammarico per non aver mai trionfato.

Durante un’intervista ai microfoni di Sportitalia, Maurizio Sarri ha raccontato alcuni dettagli interessanti sulla sua esperienza da allenatore del Napoli. A detta del tecnico della Lazio, rispetto al periodo da lui trascorso sulla panchina azzurra, adesso gli attuali investimenti della società partenopea sono decisamente migliorati:

“Dopo la mia esperienza a Napoli, la società ha iniziato a capire che investire era importante. Quando allenavo io sembrava un problema anche acquistare un giocatore per 18 milioni, adesso le cose sono cambiate”.

L’ex allenatore azzurro ha poi espresso tutto il suo dispiacere nel non essere mai riuscito a vincere un trofeo con il Napoli, nonostante il suo stile di gioco abbia fatto innamorare tutti i tifosi partenopei: