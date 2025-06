Sarri sibillino: il paragone fra il suo Napoli e quello attuale coinvolge De Laurentiis

Sarri paragona il suo Napoli a quello attuale: la sua frase è sibillina e sembra anche una piccola frecciatina a De Laurentiis.

Il Napoli si è oramai stabilizzato come una delle big del calcio italiano. I vecchi equilibri che sembravano vedere Inter, Milan e Juve come quasi irraggiungibili sono stati oramai ribaltati e adesso, invece, gli azzurri sembrano forse addirittura una squadra che offre più certezze e progettualità rispetto a quasi tutte le suddette.

Ha risposto al riguardo anche Maurizio Sarri, allenatore del Napoli fra il 2015 e il 2018 e pronto a tornare in sella alla guida della Lazio (squadra che allenava fino ad un anno fa).

Sarri: “Il mio Napoli aveva meno potenza economica”

Sarri ne ha parlato nel corso della sua intervista a Tuttomercatoweb, concentrandosi in particolare su una grande differenza fra il suo periodo al Napoli e quello attuale:

“Il mio Napoli non poteva permettersi di acquistare giocatori a determinati costi, non aveva la possibilità economica necessaria. Ora invece può comprare ogni tipo di calciatore. Oggi il Napoli ha creato un meccanismo di crescita continua che gli può permettere non solo di vincere, ma anche di creare un ciclo vincente”.

Sarri, insomma, evidenzia un dato comunque vero: la potenza economica del Napoli è comunque cresciuta nel corso degli anni, così come anche la capacità di investire sul mercato. Questo è merito del lavoro di tutti coloro che hanno lavorato per il club e lo hanno aiutato a raggiungere man mano questo livello, cresciuto costantemente nel corso degli anni sino al raggiugimento dei due Scudetti.

Sarri e il Napoli: una storia da zero tituli

C’è sicuramente un piccolo rimpianto per cui tanti calciatori amatissimi non siano, invece, riusciti a raggiungere simili successi. Ma si sa, il calcio è così e sicuramente si è arrivati al punto attuale passando anche da sconfitte cocenti come quella del Napoli 2017/2018 (arrivato secondo in classifica alle spalle della Juve in campionato nonostante un bottino di 91 punti).

Sarri ha poi un po’ rovinato una storia che sarebbe rimasta comunque bellissima per i tifosi con il suo passaggio alla Juventus avvenuto l’anno dopo e mai perdonato da una larga fetta di tifoseria. Rimangono comunque le storie e le partite di un Napoli che ha regalato tante emozioni anche in un periodo in cui i titoli latitavano, ma con già comunque un’idea vincente.