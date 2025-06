“Dal Napoli alla Juventus”: sta accadendo in queste ore

La rivalità tra Napoli e Juventus è sempre stata molto accesa e sentita. Ciononostante, gli intrecci di mercato tra i due club sono stati molti nelle ultime stagioni.

Napoli e Juventus sono due grandi rivali degli ultimi anni del calcio italiano. Tante lotte per titoli in comune, scontri molto sentiti tra le parti e forte rivalità fra tifoserie. Tuttavia, le due realtà si sono spesso legate in tema di calciomercato e, a conferma di ciò, potrebbe esserci una nuova operazione in questa finestra di mercato.

Caprile alla Juventus? L’ultima idea per la porta bianconera è folle!

Come segnalato da L’Unione Sarda, la Juventus potrebbe decidere di investire su Elia Caprile per la porta in caso di partenza di Mattia Perin (il quale a sua volta potrebbe lasciare la divisa bianconera per intraprendere una nuova avventura alla ricerca di stimoli differenti.

Il portiere ha impressionato in occasione delle uscite di questa seconda parte di stagione con la parte del Cagliari, tanto che il club isolano vanta un’opzione sul riscatto del giocatore. Sicuramente il suo eventuale rientro in azzurro sarebbe un’arma preziosa per il club allenato da Conte. Però, quando la Vecchia Signora chiama, le riflessioni sono sempre importanti visto il blasone dei bianconeri.

L’operazione Caprile è davvero possibile? La volontà del giocatore

Innanzitutto per far sì che questo obiettivo possa trasformarsi in una vera e propria trattativa, è necessario che il Cagliari riscatti il giocatore: il club di proprietà di Giulini ha la possibilità di vantare il completo controllo sul giocatore sborsando 8,5 milioni di euro nelle casse del Napoli. In seguito al riscatto, poi i Quattro Mori avranno la possibilità di intavolare una trattativa con la Juventus.

Tuttavia, sarà fondamentale capire se l’estremo difensore sia disposto a trasferirsi nuovamente in un club dove non sarebbe il numero 1, vista la presenza di Michele Di Gregorio. Infatti, in una recente intervista, Caprile ha espressamente sottolineato la sua preferenza nel trovare continuità in una squadra meno blasonata piuttosto che vincere titoli in una rosa in cui rappresenterà sempre un’alternativa. Dunque molto passerà dalla volontà dell’italiano. La Juve resta vigile e si prepara a intavolare la trattativa.