Napoli, la Juve ci prova per l’attaccante: la condizione di Conte

I bianconeri tentano l’affondo, ma Conte non ci sta: chiesta una contropartita tecnica importante.

La Juventus è alla ricerca di una serie di rinforzi per la prossima stagione. Tra i reparti che necessitano di nuovi innesti c’è, innanzitutto, quello offensivo. Il probabile addio di Vlahovic, poi, mette i bianconeri con le spalle al muro.

È per questo motivo chela Juventus avrebbe messo nel mirino un attaccante del Napoli, protagonista della stagione appena conclusa con la vittoria dello scudetto. Si tratta di Giacomo Raspadori, finito sul taccuino della dirigenza della Juventus dopo la stagione al Napoli. Con 6 gol ed un assist l’italiano classe 2000 è stato fondamentale soprattutto nella seconda parte di stagione, dove alcuni suoi gol sono risultati poi decisivi nella cavalcata scudetto degli uomini di Antonio Conte.

Conte ci pensa e chiede una contropartita: il possibile scambio con la Juve

Certo, il Napoli non ha intenzione di privarsi di Raspadori, pedina importantissima per la rosa del tecnico leccese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, il pressing della Juventus avrebbe portato Antonio Conte a imporre una condizione fondamentale.

Il tecnico del Napoli sarebbe disposto a lasciar partire Giacomo Raspadori per avere, in cambio, Andrea Cambiaso. Non è un mistero che il Napoli sia alla ricerca di un esterno sinistro che possa coprire tutta la fascia sia da terzino che da esterno più offensivo.

Gli azzurri dovrebbero chiaramente versare nelle casse bianconere un conguaglio, poiché la valutazione di Cambiaso (complice anche l’interesse di alcune squadre di Premier League) è piuttosto alta.