Hamsik elogia i tifosi: “A Napoli si vive letteralmente per il calcio”, poi l’annuncio sull’incredibile avvenimento!

Calcio Napoli Notizie – L’ex calciatore del Napoli è tornato a parlare della sua esperienza in Campania. Di seguito il messaggio ai tifosi azzurri.

Il rapporto tra Napoli e i calciatori passati per il capoluogo campano resterà per sempre eccezionale (salvo clamorosi tradimenti). A confermare il tutto, ci sono diversi protagonisti che nonostante abbiano lasciato la città da tanti anni, continuano ad essere dei veri e propri beniamini. Tra questi, c’è sicuramente Marek Hamsik che sarà per sempre legato alla storia del club. Proprio l’ex azzurro è tornato a parlare della sua esperienza in Campania analizzando la vita fuori dal campo.

Hamsik: “Ho fatto di tutto per accontentare i tifosi del Napoli”

Marek Hamsik continua ad essere l’idolo dei tifosi del Napoli. Il calciatore slovacco ha passato diversi anni alla Corte del Vesuvio, motivo per il quale il rapporto resta indelebile. A tal proposito, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast del portale “SPORT24.SK.” analizzando proprio la sua esperienza in Campania e non solo. Di seguito le sue parole.

“A Napoli la gente vive letteralmente per il calcio. A causa di ciò ho sempre fatto di tutto per accontentare i tifosi. Non tutto è stato semplice, però posso dire che sono felice per i fan che mi hanno apprezzato e ammirato. Questo è uno dei motivi per cui mi sono reso sempre disponibile con loro”. Sul calore dei tifosi: “C’è un avvenimento che ricordo in modo particolare. Una volta mi recai in un negozio d’abbigliamento con mia moglie per comprare qualcosa al mio primo genito. In pochi minuti, però, si diffuse la notizia della mia presenza e servì l’intervento della polizia per accompagnarci a casa. C’erano quasi duemila persone all’esterno del negozio”.

Hamsik e il rapporto con la città di Napoli

Purtroppo l’ex calciatore del Napoli, nonostante l’amore dimostrato dai tifosi, è stato costretto per ben due volte a fare i conti con situazioni spiacevoli. Infatti, Marek Hamsik durante la sua permanenza in Campania è stato derubato varie volte. Il calciatore ha analizzato anche tale tema rilasciando dichiarazioni importanti. Di seguito le sue parole.