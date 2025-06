“Il Napoli vuole ingaggiare Grealish”: la notizia infiamma i tifosi

Jack Grealish è ormai fuori dal progetto Manchester City: Napoli in testa per il suo acquisto, mentre il giocatore cerca rilancio.

Jack Grealish è fuori dai piani di Pep Guardiola a Manchester City: questo è un dato di fatto. Il suo futuro è in bilico tra Premier League e il sogno di un nuovo inizio proprio in Serie A. Dall’Inghilterra arrivano voci sulla sua prossima destinazione, il cambio maglia sarà necessario per giocare con continuità.

La valutazione attuale si aggira attorno ai 40/45 milioni, con il Manchester City disposto a subire una perdita e potrebbe acconsentire a un trasferimento a queste cifre. Tuttavia, l’ingaggio resta il punto criciale della trattativa.

Dall’Inghilterra sono certi: il Napoli vuole Grealish

Grealish ha accettato che la sua avventura al City sia giunta al capolinea. A 29 anni punta a ritrovare continuità per rilanciare la sua carriera e rientrare nei piani della nazionale, in vista del Mondiale 2026. Il Napoli, fresco campione d’Italia, sembra in pole position: ha pronto un budget di circa 45 milioni e preferirebbe Grealish a Garnacho.

“Secondo quanto riportato da SunSport, il Napoli preferirebbe ingaggiare Grealish. Ma sa che Garnacho sarebbe un investimento migliore, visto che ha nove anni di meno. Il Napoli vorrebbe riunire Grealish e Kevin De Bruyne, il quale giovedì scorso ha firmato un accordo biennale”.

In Premier League anche Tottenham ed Everton hanno manifestato interesse, ma solo in prestito e con City che coprirebbe parte dello stipendio. Antonio Conte lo considera utile al progetto, potendo contare anche su Kevin De Bruyne per integrarlo nella rosa.