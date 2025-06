Napoli, tentativo per Grealish? Come potrebbe sbloccarsi l’affare

Gli azzurri potrebbero seriamente provare ad acquistare il calciatore del Manchester City, il secondo dopo Kevin De Bruyne: come può sbloccarsi la trattativa

Mr 117 milioni potrebbe approdare nel Napoli. La storia di Jack Grealish non è quella di un fuoriclasse assoluto, ma il trasferimento monstre nel 2021 dall’Aston Villa al Manchester City, quello sì che rimarrà negli annali. L’avventura con i Citizens potrebbe, però, essere giunta al termine, dopo 157 presenze, 17 gol e 23 assist.

Sicuramente, la sua resa in campo non ha ripagato l’investimento fatto dagli inglesi ormai 4 anni fa, ma sappiamo come in Premier League le spese siano completamente gonfiate rispetto agli standard italiani. Nell’ultima stagione, Grealish ha giocato poco più di 1500 minuti, l’equivalente di circa 17 partite per intero, scendendo drasticamente nelle gerarchie di Pep Guardiola. Da qui l’ipotesi di un addio.

Grealish verso la cessione: il Napoli osserva. Le chance di acquisto

Secondo quanto riferito dal The Guardian, il classe 1995, prossimo ai 30 anni a settembre, starebbe valutando di cambiare aria. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma anche il City non è più così convinto di trattenerlo in rosa. Per evitare di perderlo per una cifra fin troppo bassa nell’estate prossima, si sarebbe aperto lo scenario di una cessione anticipata.

Secondo la stampa inglese, anche il Napoli si sarebbe inserito nell’elenco dei club interessati, insieme ad alcune realtà di Premier League come il Newcastle. L’esterno sinistro ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma il vero ostacolo è l’ingaggio da oltre 15 milioni di sterline.

Il trasferimento si potrebbe verificare solamente con due scenari: un prestito nel quale il City pagherebbe gran parte del cartellino, evitando di far spendere al Napoli i soldi dell’acquisto a titolo definitivo.

O un trasferimento ufficiale, ma con netto abbassamento delle pretese economiche da parte del giocatore, che ritroverebbe De Bruyne in squadra. Discorsi che rimarranno aperti anche nelle prossime settimane, con gli azzurri che restano alla finestra.