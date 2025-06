Conte per rilanciarsi: nella lista del Napoli c’è anche un campione d’Europa

Dopo il flop all’estero, necessaria la cura Conte: il Napoli mette nel mirino un ex campione d’Europa

Antonio Conte è alla ricerca di un esterno sinistro di valore e da valorizzare. La partenza di Khvicha Kvaratskhelia ha fatto tentennare persino il tecnico sul suo futuro al Napoli. Per sua stessa ammissione nel programma Federico Buffa Talks, quel trasferimento è stato uno dei motivi che stava per far concludere in anticipo l’esperienza azzurra del tecnico. Per fortuna, la dirigenza ha fatto mea culpa e ora farà in modo che la rosa a disposizione del mister sia all’altezza degli impegni tra Serie A e Champions League.

C’è un nome particolare che balza per i corridoi della sede di Castel Volturno e che si trova nel taccuino dei papabili acquisti di Giovanni Manna. Il ds ha una serie di profili su cui sta ponendo l’attenzione. Poi trarrà le conclusioni e proporrà l’offerta migliore per uno dei suoi target. Tra questi c’è l’ex campione d’Europa della Nazionale, reduce da un’annata flop all’estero.

Chiesa al Napoli: la cura Conte per tornare protagonista

Dopo aver lasciato la Juventus (esperienza tutt’altro che memorabile e ricca di polemiche), Federico Chiesa ha cercato fortuna in Premier League. Le sue precarie condizioni atletiche, lo scarso utilizzo da Slot, i dubbi e le perplessità sulla sua affidabilità, hanno messo in seria discussione l’acquisto fatto dai manager del Liverpool. E infatti, dopo appena un anno, l’esperienza in Inghilterra – con la vittoria della Premier League – potrebbe già essere terminata.

L’operazione Chiesa è quasi più conveniente al giocatore. Il trasferimento alla corte di Antonio Conte potrebbe essergli utile per rilanciarsi, per ritornare a giocare con continuità. Lo staff tecnico potrebbe aiutarlo a ritrovare la condizione fisica migliore, a seguita dei tanti infortuni subiti negli ultimi anni.

Secondo il Corriere dello Sport, il ds Manna ha nel mirino anche Federico Chiesa nella lista dei possibili acquisti della sessione estiva di calciomercato del Napoli. Il club lo monitora già da diversi mesi, anche prima del suo passaggio in Premier League. Potrebbe essere un’occasione. Fuori dai piani di Slot, potrebbe essere un vantaggio per la società azzurra in fase di trattativa: Chiesa può tornare in Italia ad un costo relativamente basso.

Erede Kvaratskhelia: i calciatori seguiti da Manna

Oltre a Federico Chiesa, il Napoli mette nel proprio mirino per la corsia di sinistra anche altri giocatori, specialmente quelli provenienti dalla stessa Serie A. Innanzitutto, piace Ademola Lookman. Per il Corriere dello Sport uno svantaggio di questa operazione è la partecipazione in Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio: il Napoli perderebbe un giocatore importante in mesi cruciali della stagione.

È risaputo che gli azzurri abbiano già cercato Ndoye, che resta sei mesi dopo il primo approccio un obiettivo concreto. Il Bologna prova a trattenerlo, ma vedremo chi vincerà questa sfida. Infine, torna di moda anche Noa Lang, anch’egli vicinissimo al Napoli a gennaio.