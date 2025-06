Chiesa-Napoli, la pista resta calda: le ultime sul possibile ritorno in Italia

Resta calda la pista che potrebbe portare l’esterno italiano in maglia azzurra: tutte le ultime indicazioni sul possibile colpo di mercato

Un nome che stuzzica, quello di Federico Chiesa. Un possibile ritorno in Italia, come da volontà dello stesso calciatore. La pista è calda, la trattativa non facile. L’ex Juve si trova bene in Inghilterra, ma a Liverpool lo spazio è pochissimo e dopo l’arrivo di Wirtz sarà ancora meno. Gli infortuni sono alle spalle e ora il giocatore ha voglia di tornare in campo con continuità.

L’esterno italiano ha espresso più volte la sua volontà di ritornare in Serie A dopo una stagione travagliata, seppur vincente con i Reds. Tra le squadre italiane, in pole c’è proprio il Napoli, che ha mostrato il suo interesse in maniera convincente per il giocatore classe ’97.

Chiesa al Napoli, l’idea è viva: gli aggiornamenti sull’affare

Proprio questa volontà del giocatore e l’interesse del Napoli, spingerebbero la trattativa verso binari positivi. Le ultime indiscrezioni riportano di un cauto ottimismo. Un sondaggio approfondito, che potrebbe diventare qualcosa di più se Chiesa decidesse di abbassarsi lo stipendio e accettare la proposta partenopea.

Il Liverpool non vorrebbe lasciarlo partire in prestito, ipotesi che invece gli azzurri hanno preso fortemente in considerazione. Ostacoli che andranno risolti nelle prossime settimane. Tempo ce n’è e il Napoli valuterà anche altri nomi per lo stesso ruolo, come sta facendo per moltissimi profili in questo mercato. La palla passa ai dirigenti delle due società, che cercheranno di trovare un punto di incontro in una trattativa che stuzzica.