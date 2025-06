Conte: “A Napoli me la sono goduta, non salterò mai a ‘chi non salta è napoletano'”

Le parole del tecnico azzurro sul legame con Napoli, l’anticipazione è da brividi.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso della trasmissione Federico Buffa Talks. Il tecnico del Napoli ha toccato diversi temi nella prima puntata mandata in onda oggi, tra cui l’educazione ricevuta dal padre, il periodo difficile visto al Tottenham ma anche gli anni d’oro della Juventus.

Nell’anticipazione della prossima puntata, poi, Antonio Conte ha analizzato la stagione appena trascorsa sulla panchina del Napoli, di fatto raccontando gli obiettivi che si erano posti ad inizio stagione.

“A inizio stagione abbiamo firmato un contratto di tre anni dandoci degli step: il primo obiettivo quest’anno era far tornare il Napoli in Europa e farlo competere per vincere. Invece abbiamo vinto immediatamente”.

Conte e la fedeltà, il racconto del tecnico

Il raccolto si è poi spostato sulla serietà di Conte stesso, che nonostante il cambio di panchina non ha mai rinnegato il suo legame con la Juventus, così come non lo farà con il Napoli.