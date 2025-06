Cessione Osimhen, il Napoli fissa un piano: spunta la data della svolta

L’Al Hilal non ha ancora rinunciato a Victor Osimhen mentre il Napoli fissa una data di scadenza per la cessione del nigeriano

Il Napoli non pensa solo ad acquistare, ma riflette soprattutto sulla vendita di Victor Osimhen, diventato un vero e proprio problema per la società azzurra. Il presidente De Laurentiis ha ribadito più volte la decisione di non scendere al di sotto della clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Secondo il Mattino, sarebbe però arrivata finalmente la svolta per sbloccare la trattativa.

Le pretendenti dell’ex 9 partenopeo sono ormai tante e il Mondiale per club appena iniziato, offre un’importante vetrina al nigeriano per vedere all’opera l’Al Hilal: il club saudita infatti è l’unica che ha espresso un vero interessamento per portare il nigeriano in Arabia arrivando ad offrire fino a 70 milioni e ricevendo un secco no dalla dirigenza di ADL.

Ora però il Napoli potrebbe cambiare prospettiva: il club azzurro ha fretta di cedere entro il 30 giugno il calciatore per avere certezza di incassare i 75 milioni richiesti. Un ingresso economico che svolterebbe ulteriormente il calciomercato azzurro dopo l’importante acquisto a paramento zero di Kevin De Bruyne.

Sullo sfondo ci sono Darwin Nunez e il Liverpool che chiede 60 milioni per lasciare partire l’uruguaiano mentre non è stato ancora fissato il prezzo per Federico Chiesa, fuori ormai dai piano del club. Un’investimento che sbloccherebbe anche la trattativa Beukema con il Napoli che ha messo sul piatto 25 milioni per convincere il Bologna a cedere il difensore olandese.