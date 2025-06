Affare Beukema, maxi offerta del Napoli: il Bologna ferma tutto

Il Napoli lavora per rinforzare la retroguardia: Beukema è il primo obiettivo. La difesa è al centro del progetto di Conte.

Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una difesa solida e affidabile, dove serve un rinforzo in grado di guidare il reparto e garantire continuità. L’obiettivo numero uno risponde al nome di Sam Beukema, centrale olandese del Bologna che ha impressionato per rendimento, maturità e personalità.

Beukema è molto più di una suggestione. Il Napoli lo segue da tempo e ha individuato nel centrale rossoblù il profilo ideale per la nuova stagione ricca di impegni e partite. Manna ha già incontrato la dirigenza del Bologna per cercare di instaurare un dialogo e aprire una trattativa.

Il Napoli isiste per Beukema, ma il Bologna risponde secco

Classe 1998, Beukema è reduce da una stagione ad altissimo livello. Crescita costante e ad oggi rappresenta uno dei difensori più affidabili della Serie A. Il Napoli ha messo sul tavolo un’offerta da 25 milioni di euro per convincere il Bologna a lasciarlo partire. Tuttavia, la dirigenza rossoblù fa muro: Sartori e Di Vaio lo considerano incedibile.

Il suo passaggio al Bologna era costato solo 7,5 mln, il club emiliano chiede almeno 30 milioni per il suo cartellino. Ma c’è di più, secondo La Gazzetta dello Sport per lui sarebbe pronto anche un rinnovo a 2 mln per blindarlo fino al 2029. Nonostante la fermezza del Bologna, il Napoli non ha intenzione di mollare la presa.

Il calciatore ha un legame profondo con la città di Bologna, la decisione di lasciare il club non è certo falice per lui. Con la maglia rossoblù ha giocato la sua prima Champions e vinto la Coppa Italia, di contro il Napoli rappresenta un’opportunità essendo squadra campione di Italia e candidata alla prossima Champions League.

Le alternative per Antonio Conte: Lucumì e Chalobah

Nel caso in cui l’assalto a Beukema non andasse a buon fine, il Napoli ha già pronte le alternative. Il colombiano Jhon Lucumì, il cui cartellino è registrato sempre in casa del Bologna con una clausola da 28 milioni. Per lui il club bolognese sembrerebbe più aperto alla trattativa.

Sullo sfondo anche Trevoh Chalobah del Chelsea, non considerato incedibile dal club ma con prezzo di cartellino che si aggira comunque sui 40mln di sterline. Conte ha espresso la sua volontà e con la dirigenza lavora per portare in casa Napoli nuovi calciatori in grado di offire qualità e continuità.