Ennesimo colpo dalla Premier, Napoli all’assalto: affare dal Chelsea per 20 milioni

Il Napoli potrebbe pescare ancora dalla Premier League: il quotidiano svela il nome nuovo nella lista del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna.

È un Napoli che già è molto attivo in sede di calciomercato, con tanti nomi già nel mirino e con operazioni che, difatti, sono state già concluse. Sembrano mancare gli ultimissimi passaggi sia per Luca Marianucci che, soprattutto, per Kevin De Bruyne, pronti a rinforzare un organico che, considerando il ritorno nella UEFA Champions League e l’ambizione di difendere il Tricolore conquistato nella stagione che si è appena conclusa, dovrà essere ovviamente rinforzato.

In questi mesi, il Napoli dalla Premier League e basta pensare all’impatto che ha avuto Scott McTominay per capire quale possa essere il potenziale di altri colpi provenienti da Oltremanica. Per questo motivo, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, continua a sondare il mercato inglese e in queste ore spunta un nome nuovo che riguarda questa volta la difesa. Il club azzurro, viste le difficoltà riscontrate per gli altri obiettivi, potrebbe virare alla fine su Trevoh Chalobah, difensore di proprietà del Chelsea.

Notizie Napoli calciomercato, spunta Chalobah: quanto chiede il Chelsea

Trevoh Chalobah è il nome nuovo per la difesa del Napoli, reparto che dovrà essere rinforzato in vista della prossima stagione.

A svelare questa nuova traccia di mercato è La Gazzetta dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Chalobah è diventato negli ultimi giorni il primo obiettivo del Napoli per la retroguardia. (…) Il Chelsea lo valuta intorno ai 20 milioni e il Napoli sta ragionando sul da farsi. Anche perché per Sam Beukema il Bologna continua a fare muro, mentre la soluzione Gatti dalla Juventus non sembra facilmente percorribile. E allora Manna ha ripreso i contatti con la dirigenza dei Blues, con cui lo scorso anno dialogò un’estate intera prima per Osimhen (affare saltato) e poi per Lukaku”.

Napoli su Chalobah: arriva il gradimento di Antonio Conte

Anche Antonio Conte sembra aver dato il suo parere positivo di Trevoh Chalobah, difensore di proprietà del Chelsea finito nel mirino del Napoli per la difesa.

Da ricordare che il suo nome è stato già accostato alla Serie A, con Inter e Roma che avevano provato a portarlo in Italia. Senza dimenticare una nota a margine curiosa: il suo fratello Nathaniel ha già vestito la maglia del club azzurro, totalizzando un gol in nove presenze nella stagione 2015-16, sotto la guida di Maurizio Sarri.