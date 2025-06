Ndoye, il Bologna ha comunicato una decisione importante al Napoli: è cambiato tutto

Il club emiliano ha preso una decisione molto importante legata al futuro dell’esterno svizzero: la scelta potrebbe cambiare tutto nella trattativa con gli azzurri

L’asse tra Napoli e Bologna resta molto caldo in questi giorni, con gli azzurri che restano attivi per due trattative: quella legata a Dan Ndoye e quella che riguarda Sam Beukema. Il nostro focus si concentra sull’attaccante svizzero, che è tra i diversi nomi inseriti nel taccuino di Giovanni Manna per il ruolo di esterno offensivo sinistro.

Solamente stamattina, infatti, vi abbiamo parlato di Lookman, che potrebbe agire a sinistra, come al fianco di Lukaku. Senza dimenticare Antonio Nusa, anche lui osservato da qualche settimana. Ndoye rientra quindi nella categoria delle ipotesi, una delle tante fatte dalla dirigenza partenopea in questo mese di giugno e sulle quali verrà fatta un’ulteriore analisi prima di affondare il colpo.

Ndoye al Napoli, l’improvvisa apertura: il dietrofront del Bologna

Un colpo che potrebbe effettivamente completarsi dopo le ultime indiscrezioni provenienti da Bologna. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club rossoblù avrebbe aperto a una cessione del giocatore. Dopo il muro degli scorsi giorni, la società si è ammorbidita sull’attaccante, irrigidendosi maggiormente su Beukema.

Il dietrofront così netto, aprirebbe le porte a un’offerta da parte del Napoli. La richiesta degli emiliani, però, resta molto alta. Si supererà quota 35 milioni di euro e si rischierà di arrivare addirittura a 45. Una volontà che cozzerebbe con la spese che vorrebbe affrontare il Napoli, non perché sprovvisto di risorse, ma perché forse non convinto realmente della cifra in riferimento al valore del giocatore.

Le parti, comunque, sono costantemente in contatto e in aggiornamento e nelle prossime settimane valuteranno come procedere. La dirigenza partenopea dovrà capire se tentare o meno un affondo definitivo e ufficiale, dato che il giocatore piace molto a Conte già da quest’inverno. Il Bologna non svenderà i propri gioielli e continuerà ad aspettare la giusta offerta per farli eventualmente partire.