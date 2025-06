Napoli in pressing su Lookman: la reazione dell’Atalanta e il piano di Manna

L’attaccante nigeriano piace molto ai partenopei, con la Dea che spara alto nella richiesta: il piano del direttore sportivo per chiudere l’affare

Una delle trattative più calde delle ultime ore in casa Napoli. Gli azzurri sono super attivi sul mercato, avendo iniziato una campagna acquisti ricca di idee. La società sta valutando decine di nomi, sondando il terreno con gli altri club e cercando di capire i margini di manovra nelle trattative.

Solamente quando sarà scelto un profilo preferito, che corrisponda anche economicamente alle idee del club, allora si arriverà ad affondare il colpo. Anche per Lookman, il modus operandi del Napoli è perfettamente identico. Il nigeriano piace particolarmente e da tempo, ma non è di certo l’unico nome per cui è in corsa la squadra di Conte. L’attaccante è uno dei tanti nomi nel taccuino del d.s. Giovanni Manna.

Lookman nel mirino del Napoli: il punto aggiornato sulla trattativa

L’Atalanta era perfettamente consapevole dell’interesse da parte del Napoli nei confronti di Lookman. Il calciatore ha toccato quota 20 gol in questa stagione, la migliore della carriera in termini realizzativi. E con i rumors che circolavano già dall’inverno, c’era da aspettarsi un interessamento ancora più concreto da parte degli azzurri in questa sessione estiva di calciomercato.

Detto-fatto, il Napoli avrebbe tentato un primo sondaggio con un’ipotetica offerta da 50 milioni di euro. Sembrerebbero, però, non bastare. L’Atalanta ne chiederebbe tra i 60 e i 70 per Lookman, considerati forse eccessivi dai partenopei. Il d.s. Manna proverà a far scendere le pretese, spingendo sull’età del giocatore (28 anni a ottobre ndr) e sul mese abbondante che perderà in stagione per la Coppa d’Africa.

Sappiamo come il torneo abbia creato problemi al Napoli in passato, sia con Anguissa, che soprattutto con Osimhen. Per via dell’esperienza già vissuta, la dirigenza partenopea forzerà la mano nella giusta misura, senza esagerazioni. Lookman, che avrebbe detto addio certamente con la permanenza di Gasperini, non ha fretta di decidere, avendo un contratto con l’Atalanta valido fino al 2027.

L’estate, però, potrebbe consentirgli di fare una scelta forte. Giocare la Champions League con Conte e De Bruyne lo attira. Cambiare aria per dimostrare di essere un giocatore completo a prescindere dal contesto Atalanta, lo stimola. Ecco perché le prossime settimane saranno molto calde per determinare il suo futuro.