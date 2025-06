Napoli su Beukema, un dettaglio ha fatto infuriare Italiano: cosa sta succedendo nella trattativa

Gli azzurri inseguono il difensore del Bologna da qualche settimana, ma un dettaglio avrebbe fatto infuriare il tecnico dei rossoblù: scopri cosa sta succedendo nella trattativa

Questa mattina vi abbiamo raccontato di come il Bologna abbia aperto al trasferimento di Dan Ndoye, uno dei due obiettivi del Napoli in casa rossoblù. L’altro è, ovviamente, Sam Beukema, che piace molto ad Antonio Conte ed è stato ritenuto il nome perfetto per fare da terzo centrale a rotazione con Rrahmani e Buongiorno. Dietro di loro, il neo arrivato Marianucci e l’esperto Juan Jesus.

Un reparto difensivo completo, competitivo e che dovrebbe mantenere gli standard alti della scorsa stagione, dove il Napoli è stata la miglior difesa d’Europa. L’annata scorsa lo ha poi confermato: in Italia il campionato lo vince chi subisce meno gol. Gli azzurri hanno mantenuto perfettamente questa tradizione della Serie A e per questo non vogliono lasciarsi scappare l’occasione di rinforzarsi ulteriormente.

Napoli, si complica Beukema: interviene anche Italiano

Come vi avevamo già accennato nella giornata di ieri, la trattativa per Beukema aveva iniziato a complicarsi. Il Bologna aveva sparato molto alto per lasciar partire il giocatore: almeno 40 milioni di euro. Una cifra considerevole, che mette in evidenza come i rossoblù non abbiano alcuna intenzione di perdere un gioiellino come il centrale olandese in questa finestra di mercato.

Beukema nelle scorse settimane ha aperto a un suo trasferimento. Durante una recente intervista, ha fatto sapere di essere pronto a salire sul giusto treno., ma la volontà del club è tutt’altra. Secondo quanto fatto trapelare dal Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano non sarebbe affatto contento di veder partire il proprio difensore, specie sapendo che già Lucumì potrebbe dire addio per colpa della clausola rescissoria.

Il tecnico si sarebbe persino infuriato, spingendo per la permanenza del giocatore. Il Bologna vorrebbe rinnovarlo, provando anche a toglierlo dal mercato. Il Napoli, dal canto suo, non desiste. Il d.s. Manna avrà sicuramente altre decine di nomi nel proprio elenco per lo stesso ruolo, ma quello di Beukema appariva come un colpo più sicuro.

E se da una parte la dirigenza del club emiliano spera di arrivare all’accordo per un rinnovo con Beukema, il Napoli non molla e potrebbe ritentare un affondo più serio nelle prossime settimane. In caso contrario, virerà su altri nomi e proseguirà a trattare per il Bologna per il colpo Ndoye.