Musah al Napoli, il Milan tira la corda: l’ostacolo della trattativa

Napoli e Milan si incontreranno per trattare il trasferimento di Yunus Musah: i dettagli dell’affare.

Il Napoli, campione d’Italia 2025, punta a rinforzare il centrocampo per la stagione 2025-26. Conte vuole un centrocampista versatile e dinamico per competere in Serie A e in Europa in vista delle sfide di Champions che interesseranno la squadra.

Sono molte le voci di mercato e i calciatori accostati alla squadra azzurra, Manna e il suo staff sono al lavoro per accontentare le volontà di Conte e far quadrare i bilanci di De Laurentiis.

Napoli-Musah, si può fare: ecco cosa chiede il Milan

Secondo Matteo Moretto, giornalista esperto di Calciomercato, la pista più calda è quella che condurrebbe Yunus Musah proprio a Napoli. La distanza tra i club è minima, con il Napoli che spinge per contenere i costi dei bonus e il Milan che mira a ottimizzare la cifra finale. Si parla di un divario di pochi milioni.

“Previsto un contatto tra club per capire se si può arrivare alle firme di quest’operazione. Operazione impostata sui 25-26 milioni di euro, bonus compresi. La distanza tra i club non è ampia, ci sono 3-4 milioni di euro che ballano tra domanda e offerta. Lunedì si capirà se i club troveranno una quadra. C’è buona volontà nel chiudere quest’operazione”.

Milan e Napoli riapriranno i colloqui lunedì per ridefinire gli accordi e chiudere l’operazione.