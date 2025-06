Napoli su un giovanissimo, ma la pista è difficile: l’idea di Manna

Il direttore sportivo del Napoli punta il giovane talento, la strategia è chiara: occhio alla volontà del club.

L’arrivo di Kevin De Bruyne e di Luca Marianucci non fa che alimentare la volontà del Napoli di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Giovanni Manna sta lavorando duramente per costruire una rosa competitiva, ma anche con l’obiettivo di costruire un futuro vincente a lungo termine.

C’è un novo nome finito sul taccuino del direttore sportivo del Napoli. Al centro dell’attenzione, in questo caso, le fasce esterne, per cui Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino Chemsdine Talbi, marocchino classe 2005 del Club Brugge.

Napol-Talbi, la situazione con il Club Brugge

Sono di qualche ora fa i primi contatti avviati dalla dirigenza del Napoli con il club belga, che non avrebbe reali intenzioni di cedere l’ala destra. Con 7 gol e 5 assist in 44 partite, Talbi è uno dei punti di riferimento della squadra nonostante la giovane età, motivo per cui il club non vorrebbe privarsene.

È chiaro, se dovesse arrivare un’offerta elevata, unita al contratto in scadenza nel 2027, il Club Brugge potrebbe iniziare a valutare la cessione. Il Napoli punta Talbi nell’ottica dell’investimento sul futuro.