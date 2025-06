Mercato Napoli, spunta un nome per il centrocampo: azzurri alla finestra per il talento dalla Serie A

Nome inedito per il centrocampo azzurro, occhio alla concorrenza e alle reali intenzioni di Manna.

Tra i nomi sul taccuino di Giovanni Manna spunta quello, inedito, di un giocatore della Juventus. Il direttore sportivo del Napoli cerca di guardarsi intorno per cogliere qualsiasi opportunità presente sul mercato.

L’edizione odierna di Tuttosport ha rivelato che il Napoli avrebbe attenzionato un centrocampista della Juventus, che nell’ultima stagione ha dimostrato di essere cresciuto molto in prestito. Si tratta di Fabio Miretti, classe 2003, che con la maglia del Genoa ha disputato forse la sua miglior stagione in carriera.

Napoli alla finestra per Miretti, ma c’è concorrenza

3 gol e 3 assist in 25 partite sono un bottino notevole per il centrocampista di proprietà della Juventus, che adesso tornerà alla Continassa in attesa di capire che destinazione c’è nel suo futuro. Su di lui non solo il Napoli (che comunque è alla finestra), ma anche il Milan del suo mentore Massimiliano Allegri.