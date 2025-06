Mercato Napoli, la notizia cambia le prospettive: cosa sta succedendo

Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo, con Giovanni Manna già all’opera per rinforzare la squadra di Antonio Conte.

In questa fase di mercato si susseguono voci su possibili attaccanti accostati al Napoli. Tra i tanti nomi emersi, anche quello di Jhon Durán, ma arrivano aggiornamenti importanti sull’interesse del club azzurro.

Pedullà smentisce: “Il Napoli non ha mai trattato Durán”

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, il Napoli non ha mai avviato una trattativa né mostrato reale interesse per Jhon Durán. L’attaccante colombiano, attualmente in forza all’Al Nassr, è stato accostato negli ultimi giorni al club partenopeo, ma si tratta – spiega Pedullà – di semplici suggestioni prive di fondamento.

“Il Napoli non ha mai fatto un tentativo per Jhon Durán. Nessuna trattativa, nessun contatto. Piace al Fenerbahçe, ma ha costi troppo elevati anche per loro,” ha scritto Pedullà sul proprio sito ufficiale.

Durán è reduce da una stagione in chiaroscuro in Arabia Saudita e resta comunque sul mercato, ma non rappresenta un obiettivo concreto per gli azzurri. Il Fenerbahçe è uno dei pochi club realmente interessati, ma si scontra con le alte richieste economiche sia del giocatore che del club arabo.

L’ingaggio, oltre alla valutazione del cartellino, scoraggerebbero al momento anche eventuali tentativi da parte di squadre europee. Il Napoli, al momento, resta focalizzato su altri profili offensivi più funzionali al progetto tecnico di Antonio Conte, preferendo investimenti mirati su giocatori con maggiore esperienza nel campionato italiano o europeo.