Colpo Napoli a centrocampo, l’obiettivo milita in Serie A: il nome fa impazzire i tifosi

Il calciomercato del Napoli è pronto a decollare, con il DS Giovanni Manna già all’opera per rinforzare la squadra di Antonio Conte.

Il Napoli prosegue le valutazioni sul mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. In tal senso, arrivano aggiornamenti da La Stampa.

Napoli forte su Ricci, ma è sfida con le big

Secondo quanto riportato da La Stampa, il Napoli si è inserito nella corsa a Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino, reduce da una stagione positiva in granata. Ricci è considerato uno dei talenti più completi nel panorama italiano per visione di gioco, qualità nel palleggio e disciplina tattica.

Il club partenopeo, su indicazione del direttore sportivo Giovanni Manna, ha iniziato a muoversi concretamente per sondare la disponibilità del Torino, che non ha ancora fissato un prezzo ufficiale, ma potrebbe aprire a una cessione in caso di offerta importante.

La concorrenza non manca: Inter, Milan e Atalanta sono anch’esse interessate al giocatore e ne apprezzano le doti tecniche e la maturità nonostante la giovane età. Il Napoli, però, spera di giocare d’anticipo e offrire a Ricci un ruolo centrale nel progetto tecnico di Antonio Conte, sempre attento ai giovani con esperienza in Serie A.

Ricci, inoltre, ha già collezionato presenze in Under 21 e si candida a un futuro da protagonista anche in Nazionale maggiore. Il suo profilo si adatta perfettamente alla duttilità tattica già sperimentata quest’anno.