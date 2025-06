A Napoli si parla inglese e non solo, De Bruyne e McTominay condividono più della maglia azzurra

Due volti nuovi, una promessa condivisa: Napoli abbraccia una nuova stagione di ambizione.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una stagione che promette scintille. La stagione 2024-25 è stata un’apoteosi con la conquista del quarto Scudetto, un’annata indimenticabile, dominata da un collettivo affamato e da individualità come Scott McTominay, che ha trascinato la squadra alla vittoria.

I tifosi hanno vissuto mesi di passione, passione anche quella dimostrata a Kevin De Bruyne arrivato da pochi giorni a Napoli e già diventato un simbolo. La società partenopea piazza il colpo di mercato proprio nei primi giorni di apertura del Calciomercato, guardando al futuro con ambizioni ancora più grandi. Ma c’è di più…

De Bruyne infiamma Napoli: “Sono qui per vincere”

L’arrivo di De Bruyne a Napoli non passa inoosservato: accolto da centinaia di tifosi a Villa Stuart e da oltre un milione di like al suo post di annuncio. Oggi il belga ha rilasciato le sue prime parole vestendo la maglia azzurra e riscaldando il cuore dei napoletani.

“Sono qui per vincere. Forza Napoli!”

Ha detto in italiano con determinazione e passione trasmettendo la sua carica al popolo partenopeo. Parole che non sono di circostanza, anzi risuonano come una promessa per ambizioni ancor più grandi e per quelle notte europee che torneranno. La promessa di De Bruyne ricorda però la promessa di un altro calciatore, arrivato in azzurro lo scorso anno e diventatol simbolo della città.

De Bruyne promette, Napoli accoglie

De Bruyne non è solo un colpo di mercato. È un manifesto. Il suo arrivo porta con sé non solo qualità cristallina, ma una filosofia. Quella della Premier League, dove ogni partita è una guerra tecnica e mentale. Dove vincere non è un’ambizione, è una regola.

Mentalità che appartiene anche a Scott McTominay, arrivato dal Manchester United lo scorso anno per 30 milioni e diventato uomo dei record con 12 gol all’attivo e con lo scudetto cucito sul petto, dopo solo un anno.

“Sono qui per vincere”

Aveva promesso nel suo video di presentazione e lo scozzese ha mantenuto la parola data diventando uomo spogliatoio, goleador e Mc Mfratm.

La mentalità Premier che accende il sogno

De Bruyne e McTominay non si somigliano sul campo. Il belga danza sul pallone e lo calcia con precisione e attenzione, McTominay costruisce le azioni con intelligenza e personalità, ma entrambi condivisono uisce con martello e intelletto, ma condividono la stessa origine culturale: quello vincente della Premier.

Entrambi condividono un’ attitudine che va oltre la tecnica: un approccio al calcio fatto di intensità e competizione . La Premier League, con i suoi ritmi vertiginosi abitua i suoi calciatori a concentrarsi non solo sul singolo match, ma sull’obiettivo finale. Ogni partita diventa una sfida che porterà alla vittoria.

É chiaro che il Napoli guarda al futuro con ambizioni ancora più grandi. Con De Bruyne a orchestrare il gioco, accanto a Lukaku e McTominay, il Napoli non punta solo a confermarsi in Serie A, ma a lasciare il segno in Champions League.