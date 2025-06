Calciomercato Napoli, si raffredda la pista: la scelta è chiara

La notizia giunta nell’ultima ora complica i piani del Napoli in vista del mercato, con la pista che si raffredda per un obiettivo concreto

Il Napoli è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra di tutto rispetto e ben strutturata per competere al meglio nelle prossime 4 competizioni. L’obiettivo è quello di difendere alle strette lo Scudetto conquistato nella stagione appena terminata, oltre che a compiere un dignitoso cammino in Champions League.

Manna, direttore sportivo, nelle ultime ore ha accelerato per concludere diverse trattative, alcune delle quali però hanno visto complicarsi notevolmente. La notizia giunta nell’ultima ora non rasserena l’ambiente ed ora vede gli azzurri in cerca di una soluzione, se non si vuole far scappare il calciatore messo nel mirino.

Napoli, si complica Juanlu: le sue parole sul futuro

Juanlu Sanchez, calciatore classe ’03 del Siviglia, è finito sul taccuino di Manna e il calciatore ha apprezzato l’occhio di riguardo del club campione d’Italia. Il suo arrivo in azzurro però non sembra del tutto scontato, nonostante Manna abbia già strappato il ‘sì’ del giovane talento.

“Io, come ho sempre detto, sono felice di essere a Siviglia. Ho anche firmato un nuovo contratto per altri tre anni” – afferma Juanlu, intervistato a Diario AS, in merito alle voci che lo legano al Napoli.

Il Napoli però non demorde e cerca di trovare l’intesa definitiva anche con il club andaluso, che chiede intorno i 20 milioni di euro per chiudere l’affare. Manna al momento è fermo a 10 milioni e la scelta degli azzurri è stata chiara: non si giocherà al rialzo per nessun colpo.