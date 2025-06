“Fuori dai progetti di Conte, ma la cessione si complica”: caso delicato per Manna

Uno dei calciatori della rosa partenopea è fuori da ogni progetto del mister salentino, ma la sua cessione è complessa: gli scenari per il ds

Il mercato del Napoli è super attivo, ma non solo in entrata. La squadra campione d’Italia dovrà badare anche alle uscite, un tema non così semplice. Dopo i mancati riscatti di Billing e Okafor, bisognerà sistemare i rientranti Lindstrom, Zanoli, Zerbin e Folorunsho, mentre Caprile è vicino al riscatto e Natan è già diventato un calciatore del Betis.

A questi profili si dovranno aggiungere quelli già presenti in rosa come Hasa, Ngonge e Rafa Marin, che dovranno trovare una collocazione. Tenendo un occhio ben aperto anche sui titolarissimi, come Anguissa e Lobotka, senza dimenticare la telenovela per eccellenza che risponde al nome di Victor Osimhen. Una serie di grane per il d.s. Giovanni Manna, che ne ha vista aggiungersi un’altra in queste ore.

Simeone, niente Pisa: la trattativa può saltare definitivamente

Il protagonista in questione è Giovanni Simeone, che proprio come Hasa, Ngonge e Rafa Marin ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e appare vicino all’addio. Il doppio campione d’Italia ha avuto una resa ben diversa quest’anno, rispetto alla stagione del terzo scudetto, sfruttando male le pochissime occasioni avute a disposizione.