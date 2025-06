Pista d’atletica via dallo stadio Maradona: l’annuncio del sindaco Manfredi

Il tema sulla pista d’atletica dello stadio Diego Armando Maradona diventa ormai dibattito quotidiano: la risposta del sindaco di Napoli

Nei sogni di Aurelio De Laurentiis e di una buona fetta di tifosi azzurri c’è quella di uno stadio senza pista d’atletica, con spalti attaccati al campo. Come il Marassi di Genova. Come San Siro. Come i grandi impianti britannici e dei migliori club d’Europa.

Lo stadio Maradona, ex San Paolo, ha oltrepassato i suoi sessant’anni. Ne ha viste tante. Si sono giocate anche partite epiche, rese famose da Diego Armando Maradona, sia con la maglia del Napoli sia con quella dell’Argentina. Una casualità. O solo il destino. Il destino dei grandi.

Ad ogni modo, la pista d’atletica del Maradona, utilizzata per l’ultimo grande evento internazionale solo alle Universiadi del 2019- occasione per cui lo stadio è stato riqualificato – è diventato un tema centrale. Specialmente per la candidatura a EURO 2032.

Napoli ad EURO 2032, Manfredi: “In contatto con l’UEFA”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nella quale gli è stato chiesto anche dei lavori di riqualificazione dell’impianto:

“Stiamo lavorando per la riqualificazione dello stadio per i prossimi anni”

In merito alla candidatura di Napoli per gli Europei di Italia e Turchia del 2032, il primo cittadino sostiene:

“Stiamo preparando un dossier per soddisfare le richieste UEFA, con la quale siamo in contatto. Proveremo a proporre la soluzione migliore: dai parcheggi al terzo anello. È un percorso che facciamo insieme al club Napoli, ai dirigenti del calcio italiano e al ministro Abodi”

Napoli resta l’unica seria candidata del Sud Italia per ospitare alcune gare della rassegna europea. I lavori, però, comporterebbero un problema: dove giocherebbe il Napoli mentre si svolgono le operazioni di riqualificazioni del Maradona?

La risposta sulla pista d’atletica

C’è un altro dilemma. Ossia quello legato alla pista d’atletica del Diego Armando Maradona, che coinvolge diverse associazioni e sportivi, i quali quotidianamente sfruttano l’impianto comunale per allenarsi. Ricordiamo infatti che il campo di gioco è concesso al Napoli calcio solo in occasione delle partite casalinghe. Manfredi ha ribadito:

“L’eliminazione della pista d’atletica dal Maradona rientra nella nostra discussione con l’UEFA. La distanza degli spettatori con il campo è un argomento delicato. Se fosse necessario eliminarla, provvederemo. A quel punto sposteremmo polisportive e pista d’atletica in un altro impianto. Non lasciamo indietro nessuno”

Un anno fa, però, Abodi rilevò alla cerimonia per la città dei giovani al Comune di Napoli che per l’UEFA l’eliminazione della pista d’atletica non è uno dei principali requisiti per la candidatura ad EURO 2032.