Stadio Maradona, svolta storica: c’è l’approvazione

Svolta allo stadio Diego Armando Maradona: il Comune di Napoli approva la modifica, ora è solo questione di tempo



Uno dei temi più caldi degli ultimi anni verrà affrontato dalla giunta comunale sotto il mandato di Manfredi. Da due decenni, prima dell’era Aurelio De Laurentiis, il Napoli gioca nel proprio stadio di casa senza usufruire a pieno della sua capienza.

In effetti, lo stadio Maradona si riempie, diventa una bolgia da 55 mila posti. Eppure potrebbe averne qualcuno in più, sfruttando interamente le capacità dell’impianto di Fuorigrotta. E stiamo parlando ovviamente del fatidico terzo anello, chiuso da anni per inagibilità.

Terzo anello al Maradona: la delibera del Comune

Era già stato annunciato dal Sindaco Manfredi mesi fa, prima della vittoria dello Scudetto, che alcuni tecnici erano a lavoro per capire l’agibilità o meno del terzo anello superiore dello stadio Diego Armando Maradona.

Dopo appurati controlli, verifiche e confronti, il Comune di Napoli ha modificato il documento del secondo obiettivo annuale, dando il via e approvando il piano per la riapertura del terzo anello:

“Tecniche e tecnologie possono rendere agibile e pienamente fruibile il terzo anello aumentando la capienza dello stadio”

E così, il testo è stato riformulato in:

“Predisposizione a approvazione del piano di monitoraggio della struttura di copertura e del terzo anello dello stadio D.A. Maradona: progettazione e realizzazione degli interventi per la piena fruizione del terzo anello”

Quanti posti in più avrebbe il Maradona con il terzo anello aperto

Secondo il Comune di Napoli, con la riapertura del terzo anello dello stadio Maradona, la capienza aumenterebbe di circa 14 mila posti. Attualmente, un sold out può contarne circa 55 mila. Si andrebbe quindi a sfiorare le 70 mila unità.

In altre parole, lo stadio aumenterebbe la sua capienza e si avvicinerebbe di molto a quello dell’Olimpico di Roma, che supera i 70 mila posti. Quattordici mila tifosi in più possono comunque fare la differenza. E il Napoli ne gioverebbe.

Oltre all’apertura del terzo anello, il progetto del Comune prevede che si annulli la divisione tra primo e secondo anello. Questo permetterebbe di guadagnare quindi ulteriori posti a sedere.